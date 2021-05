I giovani davanti al Santuario di Loreto. - Foto di archivio.

Oggi la maratona di preghiera, voluta dal Papa per invocare la fine della pandemia, ha come centro l’Italia. È infatti il Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto la chiesa guida per la recita odierna del santuario, condivisa in tutto il mondo. Come noto la Santa Casa è custodita all’interno della Basilica marchigiana edificata tra il 1469 e 1587 e secondo la tradizione sarebbe la parte antistante la grotta di Nazareth dove la Beata Vergine Maria nacque, visse e ricette l’Annunzio della nascita di Gesù di cui sarebbe stata madre. La devota tradizione narra inoltre che la traslazione della Santa Casa da Nazareth fino a Loreto sia stata opera degli angeli. Le tre pareti che la costituiscono, alla luce degli scavi archeologici, combaciano perfettamente con il perimetro della Grotta di Nazareth, ossia la restante parte della casa di Maria. Inoltre, le pietre con cui è costruita sono proprie della tradizione edilizia della Palestina al tempo di Cristo. Oltre alle tre pareti originali, a Loreto ne è stata edificata una quarta, dove è posta l’immagine sacra della Vergine Lauretana. La statua che oggi si può ammirare è del 1922, in quanto la precedente fu distrutta da un incendio scoppiato l'anno precedente. In questi mesi la Santa Casa è anche cuore del Giubileo per i cento anni dalla proclamazione della Madonna di Loreto patrona degli aeronauti e dei viaggiatori in aereo.

Oggi come intenzione speciale al santuario lauretano è stata affidata la cura degli anziani. «Pregheremo dalla Santa Casa – spiega monsignor Fabio Dal Cin arcivescovo delegato pontificio – che è anche la Casa di due anziani speciali, Anna e Gioacchino, i genitori di Maria. Genitori e nonni che hanno collaborato al disegno di Dio per la nostra salvezza. La Santa Casa è la Casa del sì a Dio, all’amore, alla vita in tutte le sue stagioni: quando si è giovani, adulti ed anche come anziani e nonni».

La preghiera sarà trasmessa alle 18 sui canali ufficiali della Santa Sede, sul canale YouTube ufficiale del Santuario “Santa Casa Loreto” e sul sito internet www.santuarioloreto.va.