La statua con parte dell'equipaggio del volo Alitalia giunto da Cagliari - Lenzi

COMMENTA E CONDIVIDI











C’era anche una passeggera speciale questa mattina, 18 febbraio, a bordo del volo Alitalia proveniente da Cagliari e atterrato a Milano-Linate alle 12.48. Se ne sono accorti anche gli oltre 170 passeggeri al loro sbarco dal «gate A19», trovandosi davanti una piccola folla di civili e militari. E la passeggera speciale è stata l’ultima a scendere dall’aereo, dopo essere stata accolta all’interno dell’aereo dall’arcivescovo Vincenzo Di Mauro, emerito di Vigevano e responsabile della Pastorale del tempo libero per la Conferenza episcopale lombarda, e dal cappellano dell’aeroporto milanese don Fabrizio Martello.

L'arrivo a Linate

La statua della Madonna di Loreto sbarca dall'aereo a Linate - Lenzi

E alle 13.10 è scesa dall’aereo per far il proprio ingresso nello scalo aeroportuale di Linate. È la statua della Madonna di Loreto che, nell’Anno giubilare apertosi lo scorso 8 dicembre nella Basilica della Santa Casa, sta compiendo un pellegrinaggio nei principali scali aerei italiani e del mondo, e anche in quelli militari. La statua giunta ieri mattina a Linate, è quella che sta compiendo il pellegrinaggio negli scali civili. Linate è la sesta tappa (dopo Ancona, Pescara, Bari, Roma Fiumicino e Cagliari) e qui resterà fino al 10 marzo prossimo.

L'accoglienza di dipendenti e passeggeri

La statua della Madonna di Loreto passa all'interno dell'aeroporto di Linate - Lenzi

«È l’occasione per accogliere nella comunità di lavoro e non solo dell’aeroporto di Linate la nostra mamma celeste» commenta don Martello che ha trasportato in braccio la statua dalla discesa dall’aereo fino alla cappella dell’aerostazione, dove la statua è stata collocata durante una breve cerimonia di «benvenuto» e di preghiera. Un mini-pellegrinaggio all’interno della struttura quello compiuto dalla statua della Vergine, accolta con devozione da parte del personale civile e militare (che attendeva il Suo arrivo e si affacciava dai negozi e dai bar lungo il percorso per un saluto) e con sorpresa e rispetto dai passeggeri presenti nello scalo. Un percorso semplice, ma con un misto di allegria ed emozione per chi seguiva la statua, che è una delle tre copie della Madonna di Loreto benedetta da papa Francesco in occasione proprio dell’Anno giubilare indetto per i 100 anni della proclamazione della Vergine di Loreto come patrona dagli aviatori e di tutti coloro che viaggiano sugli aerei, dunque anche i passeggeri civili.

Collocata nella cappella dell'aeroporto milanese

Il cappellano don Martello e l'arcivescovo Di Mauro nella cappella - Lenzi

Accolta la statua nella cappella - tra l’altro dedicata proprio alla Vergine lauretana - si è svolta una breve cerimonia con la liturgia della Parola e la recita dell’atto di affidamento dell’aeroporto alla Madonna di Loreto, presenti anche il cappellano dell’aeroporto bergamasco di Orio al Serio don Massimo Gualdi (dove la statua sosterà dal 2 al 23 giugno prossimi) e don Enrico Pirotta, già cappellano dell’Aeronautica militare di Milano. Un segno di comunione dell’intera comunità di Linate che è formata da personale civile e da personale militare.

La riflessione dell'arcivescovo Di Mauro

La cerimonia di benvenuto nella cappella dell'aeroporto di Linate - Lenzi

E coloro che erano liberi da impegni lavorativi hanno voluto affollare la cappella per questo saluto della comunità alla Vergine. «È giunta qui – ha detto l’arcivescovo Di Mauro, commentando il brano del Vangelo in cui si narra l’Annunciazione a Maria – per portarci la gioia. Anche noi siamo chiamati a non avere fretta e a mettere insieme con pazienza tutti i tasselli del disegno che Dio ha su di noi, così come ha fatto Lei. Pensate alla sua sorpresa davanti all’annuncio dell’angelo, ma anche alla sua risposta che fu di mettersi al servizio della cugina Elisabetta. Per non dire di ciò che avrà detto la gente al suo ritorno al paese con i segni evidenti della gravidanza, senza poter dire nulla. Ma Lei "serbava tutte queste cose nel suo cuore", cioè metteva insieme i tasselli della sua vita per cercare quel disegno di Dio. Oggi a noi dice "non abbiate paura di qualche dolore che la vita vi può riservare" perché l’ultima parola del Vangelo "è la risurrezione". La gioia piena». Ora la statua resterà a Linate per tre settimane durante le quali sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria legata al Giubileo lauretano attualmente in corso, visitando proprio la cappella dell’aeroporto.