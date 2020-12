La Madre di Dio (1270). Cattedrale di Santa Maria della Bruna, Matera

I Vespri, le Messe di fine anno, il Te Deum, e poi la solennità di Maria Santissima Madre di Dio: ci congediamo da un anno imprevedibilmente sofferto e accogliamo il nuovo colmi di attesa e di speranza. Lo facciamo anche nella preghiera alla quale da sempre ci chiama la Chiesa in queste ore: il ringraziamento per quanto ricevuto nel 2020 (perché “tutto è grazia”) e il gesto di porre l’anno nuovo sotto il manto della Madonna la cui presenza materna ci appare oggi più necessaria che mai. E’ in questo spirito che offriamo la nostra guida alle Messe via tv e streaming sui social network da basiliche, cattedrali e santuari di tutta Italia, nata nel primo lockdown come servizio di Avvenire, e che col tempo è rimasta come pro memoria per quanti non possono partecipare per qualunque motivo alla Messa nella propria parrocchia. In attesa di poterci ritrovare tutti insieme in presenza. E con il nostro augurio per ciò che ciascuno porta nel proprio cuore: perché, come ci invita a fare il Papa nel suo recentissimo libro, “Ritorniamo a sognare”. Buon 2021. (Gratitudine speciale va a quanti nel tempo hanno contribuito a questa guida con le loro segnalazioni. Tra tutti, Marina Lomunno, Debora Ruffolo e Diletta D'Agosstini. Per le prossime Messe festive scrivere a f.ognibene@avvenire.it).

Giovedì 31 dicembre

Ore 16

Dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio Messa vespertina in diretta streaming al link www.santuariodicaravaggio.it/schede.aspx?azione=schede&id_sezione=191

Ore 16.30

L’arcivescovo di Firenze cardinale Giuseppe Betori presiede i Vespri e il Te Deum nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore in diretta streaming sul sito dell'Arcidiocesi di Firenze, su quello di Toscana Oggi e di Radio Toscana.

Ore 17

Tv2000: dalla Basilica di San Pietro i Primi Vespri e il Te Deum presieduti dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. A seguire, alle 18, il Rosario da Lourdes.

Cascia, Monastero di Santa Rita: Messa presieduta dal parroco di Cascia, don Canzio Scarabottini. Seguono Adorazione, canto del Te Deum e benedizione eucaristica. Diretta streaming da www.santaritadacascia.org o al link https://www.youtube.com/watch?v=I3mug93s5eE&feature=youtu.be

Messa e Te Deum dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné, diocesi di Trento. Diretta streaming sul canale Youtube Santuario della Madonna di Pinè e sulla pagina Facebook Santuario della Madonna di Caravaggio in Pinè.

Ore 18

Santuario di Loreto: Messa con il canto del Te Deum in diretta streaming www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube "Santa Casa Loreto”. Dal 2 gennaio Angelus e Rosario ogni giorno alle 12 in diretta su Vatican News oltre che su TelePace e su canali social del Santuario. Alle 12.30 ogni giorno Rosario su Padre Pio Tv.

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa vespertina in streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html. Alle 19 Primi Vespri e Te Deum. Alle 20.15 Capodanno Giovani. Alle 22 celebrazione eucaristica di fine anno.

Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145 e streaming sul sito www.teleradiopadrepio.it).

Ore 18.15

Oropa: Messa con Te Deum dal Santuario in diretta streaming sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e il canale Youtube.

Ore 18.30

Dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia a Torino su Youtube con accesso dal sito www.srita.it in diretta streaming Messa prefestiva. Il 1° gennaio alle 10.30 la Messa della comunità. Entrambe le liturgie presiedute dal rettore monsignor Mauro Rivella.

Parma: la Messa in diretta su www.giovannipaolotv.it (sezione Diretta streaming), anche in tv (canali 93 e 682, diffusione territoriale).

Dalla parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale a Roma la Messa e il Te Deum in diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia sito www.santamariadellegraziealtrionfale/wordpress.com

Ore 19

Tv2000: dal Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia) la Messa in diretta.

Ore 20

Sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia è disponibile dalle 20 la registrazione della Messa prefestiva dalla parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute di Torino: presiede il rettore don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Al termine la benedizione presso il presepe.

Venerdì 1° gennaio 2021



Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa dal Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).



A Cagliari i frati Mercedari del Santuario di Nostra Signora di Bonaria – patrona della Sardegna – celebrano la Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre Messe alle 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20, sempre in diretta.

Ore 7.30

Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145 e streaming sul sito www.teleradiopadrepio.it). Liturgie eucaristiche anche alle 11.30 e alle 18. Rosario alle 17.30 e alle 20.45.

Oropa: sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e il canale Youtube le Messe dalla Basilica antica di Oropa alle 7.30, 9, 10.30, 16.30 (presiede il rettore don Michele Berchi) e 18.15. Alle 11.30 dalla Basilica Antica il rettore benedirà a distanza i motociclisti e le loro moto, rinnovando una tradizione del Santuario: basterà collegarsi alla pagina Facebook del Santuario “per ritrovarsi uniti in un raduno virtuale, ognuno da casa propria, con accanto la propria motocicletta”, come informa il sito.



Ore 8

Al Santuario mariano della Guardia, a Genova, le Messe in diretta streaming su www.santuarioguardia.it cliccando sull'immagine della webcam in diretta, ma visibili anche tramite la app "santuarioguardia", alle 8, 10, 11 (questa anche sulla pagina Facebook SantuarioGuardia), 12 e 16.

Sacro Monte di Varese: Messa in diretta streaming sul canale Youtube Sacro Monte di Varese (link su www.sacromontedivarese.it/news/s-messe-in-diretta-122.html).

Ore 8.30

Su Tv2000 diretta della Messa dal Santuario dell’Amore Misericordioso a Collevalenza (Perugia).

Dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio Messa in diretta streaming su www.santuariodicaravaggio.it (in home page la diretta video). Altre celebrazioni alle 7, 10, 11.30, 16 e 17.30. Alle 15 adorazione eucaristica con preghiera per la pace. Alle 15.30 il Rosario.



Ore 9.30

Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte, diocesi di Mondovì, su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/, la diretta streaming della Messa. Altre celebrazioni eucaristiche alle 11, 16 e 17.

Torino: dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei salesiani, Messa in diretta su Rete 7 (canale 12 digitale terrestre Piemonte, streaming su www.rete7.cloud). Presiede il rettore don Guido Errico.



Ore 10

Raiuno e Tv2000 trasmettono in diretta da San Pietro la Messa nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio. A presiedere il rito il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, che sostituirà il Papa, impossibilitato da una dolorosa sciatalgia. Francesco, come informa la Sala Stampa della Santa Sede, "guiderà comunque la recita dell'Angelus" alle 12.

Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe in diretta alle 8, 10, 12, 17.30 e 20.

Santuario di Loreto: Messa per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio in diretta streaming www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube "Santa Casa Loreto”.

Dal Duomo di Trento in diretta la Messa celebrata dall’arcivescovo Lauro Tisi su Telepace Trento (canale 601) e in streaming su www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it. Alle 16 monsignor Tisi interviene a un dialogo nella sede del Museo delle Scienze sulla custodia del Creato nella Giornata della Pace: diretta su Telepace e Rttr (canale 11) e sui canali social.

Parma: la Messa in diretta su www.giovannipaolotv.it (sezione Diretta streaming), anche in tv (canali 93 e 682). Alle 20 la catechesi del vescovo Enrico Solmi, a seguire il Rosario.

Dalla parrocchia salesiana San Giovanni Bosco di Torino, in particolare per quanti si trovano in isolamento causa Covid, la Messa della comunità in diretta streaming sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli. Presiede il parroco don Gianmarco Pernice, salesiano.

Dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia (Parma) la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/ e sul suo canale Youtube https://youtube.com/channel/UC-y7-UcHIkn1vQc2x93LvHw



Ore 10.30

L’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia presiede la Messa nel Santuario nuovo della Madonna dei Fiori a Bra. Diretta streaming sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario.

Il vescovo di Caltanissetta Mario Russotto celebra la Messa in Cattedrale. Diretta streaming sul canale Youtube Diocesi di Caltanissetta.

Dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné, diocesi di Trento, la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Santuario della Madonna di Pinè e sulla pagina Facebook Santuario della Madonna di Caravaggio in Pinè.



Ore 11

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming https://www.santantonio.org/it/live-streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia Giulia). Messa anche alle 18.

Diocesi di Gaeta: la Messa dalla Cattedrale in diretta streaming su www.arcidiocesigaeta.it e sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Gaeta. Streaming audio su www.radiocivita.it/ascolta.

Dalla parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale a Roma la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia sito www.santamariadellegraziealtrionfale/wordpress.com

Ore 11.30

Da Santa Maria degli Angeli la diretta streaming della Messa solenne celebrata dal vescovo di Assisi Domenico Sorrentino su www.porziuncola.org/web-tv.html. Altre Messe: ore 7.15, 8.30, 10, 16 e 18. Alle 19 i Secondi Vespri e il Veni Creator.

Ore 12

L’Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.



Ore 16

Dal Santuario mariano del Tindari (Messina) il Rosario e, alle 16.30, la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari”.

Ore 17

Monastero di Santa Rita a Cascia: Messa presieduta da padre Mario De Santis, priore della Comunità agostiniana. Seguono Adorazione con affidamento al Signore del nuovo anno e preghiera per la pace. Canto del Veni Creator. Benedizione eucaristica. Diretta streaming da www.santaritadacascia.org o al link https://www.youtube.com/watch?v=I3mug93s5eE&feature=youtu.be

Santuario Beata Vergine Madre delle Genti a Strà, in Alta Val Tidone, diocesi di Piacenza-Bobbio: Il Rosario introduce la Messa delle 17.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook, sul sito Internet del Santuario ( www.madredellegenti.org ) e su www.youtube.com/channel/UC5Y79huwWML6YGOcLSc5SFA.

Ore 17.30

L’arcivescovo di Milano Mario Delpini celebra in Duomo la Messa della Pace, con presenza ecumenica, in diretta su ChiesaTv (canale 195 digitale terrestre in Lombardia), Radio Mater e in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it.

Dalla Cattedrale di San Pietro a Bologna la Messa celebrata dal vicario generale per l’amministrazione monsignor Giovanni Silvagni in diretta streaming sul portale diocesano www.chiesadibologna.it e sul canale Youtube “12 Porte”.



Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).