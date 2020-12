Il Santuario del Divino Amore a Roma. Da qui la Messa delle 11 su Raiuno

La II Domenica d’Avvento (la IV per la Chiesa ambrosiana) ci porta nel vivo del percorso verso un Natale che è come una luce nelle tenebre. Suonano quantomai adeguate oggi le parole del “Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia” che il Consiglio permanente Cei ha diffuso pochi giorni fa: “Anche in questo momento – scrivono i vescovi italiani - la Parola di Dio ci chiama a reagire rimanendo saldi nella fede, fissando lo sguardo su Cristo, per non lasciarci influenzare o, persino, deprimere dagli eventi. Se anche non è possibile muoversi spediti, perché la corrente contraria è troppo impetuosa, impariamo a reagire con la virtù della fortezza: fondati sulla Parola, abbracciati al Signore roccia, scudo e baluardo, testimoni di una fede operosa nella carità, con il pensiero rivolto alle cose del cielo, certi della risurrezione”. E’ con questa speranza che viviamo l’Avvento, incoraggiati dalla Messa festiva. La nostra guida online, come sempre, vuole aiutare a non perdere l'appuntamento con l'Eucaristia chi non può recarsi in parrocchia e che nelle dirette tv e social da cattedrali e santuari di tutta Italia trova un modo per sentirsi sempre parte di una comunità che crede e spera. Buona domenica, nel ricordo reciproco.

Sabato 5 dicembre

Sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia è disponibile dalle 20 la Messa prefestiva celebrata nella parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute. Presiede il parroco don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Al termine benedizione presso l’urna di san Leonardo Murialdo.

Santuario di Oropa: alle 21 sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e sulla pagina facebook Santuario di Oropa Official «Oropa le luci della Speranza» musica, letture e testimonianze in attesa del Natale.

Santuario di Loreto: alle 21 recita del Rosario in diretta su Telepace, Fano Tv, streaming www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube "Santa Casa Loreto”.

Domenica 6 dicembre



Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa dalla Basilica dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).



A Cagliari i frati Mercedari del Santuario di Nostra Signora di Bonaria – patrona della Sardegna – celebrano la Messa con diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre Messe alle 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20, sempre in diretta.



Ore 7.30

Liturgia eucaristica in diretta su Padre Pio Tv (canale 145). le Messe domenicali vanno in onda in diretta anche alle 11.30 e alle 18. Rosario alle 17.30 e alle 20.45. Sia le Messe che i Rosari sono trasmessi in diretta anche nei giorni feriali.

Oropa: sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e il canale Youtube le Messe dalla Basilica antica di Oropa alle 7.30, 9, 16.30 (presiede il rettore don Michele Berchi) e 18.15. Messe feriali in diretta streaming sugli stessi canali alle 8, 10.30 e 16.30. Il sabato Messa prefestiva in diretta alle 16.30 e 18.15.



Ore 8

Al Santuario mariano della Guardia, che domina Genova dall’omonimo Colle, le Messe festive in diretta streaming sul sito www.santuarioguardia.it (servizio fornito da Maria Tv) alle 8, 10, 11, 12 e 16. Sempre live streaming le Messe feriali alle 10 e alle 16, il sabato alle 10, 11 e 16. Vigilia dei festivi alle 16.

Il Santuario mariano del Sacro Monte di Varese trasmette la Messa in diretta streaming sul suo canale Yuotube.

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa celebrata nella Porziuncola. Altre Messe in diretta alle 9.30, 11, 13, 17 e 19. Tutte le celebrazioni sono live streaming su www.porziuncola.org nella sezione Web Tv.



Ore 8.30

Su Tv2000 diretta della Messa dalla Basilica dell’Amore Misericordioso a Collevalenza (Perugia).

Dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio la Messa festiva è trasmessa in diretta streaming sul sito www.santuariodicaravaggio.it. Altre celebrazioni alle 7, 10, 11.30, 16 e 17.30.



Ore 9.30

Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis, diocesi di Mondovì, collegandosi al sito www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/ la diretta della Messa. Altre celebrazioni eucaristiche alle 11, 16 e 18.

Dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, casa madre dei Salesiani dove si venerano le spoglie di san Giovanni Bosco, Messa in diretta su Rete 7 (canale 12 o in streaming su www.rete7.cloud). Presiede don Danijel Vidovic incaricato del servizio accoglienza a Valdocco. Messa feriale in diretta tutti i giorni alle 9.



Ore 10

Su Canale 5 la Messa in diretta dalla Basilica dell’Amore misericordioso a Collevalenza (Perugia).

Dal Duomo di Trento in diretta la Messa celebrata dall’arcivescovo Lauro Tisi su Telepace Trento e in streaming su www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it.



Dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto Messa in diretta su Telepace, Fano Tv, streaming www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube "Santa Casa Loreto”. Da lunedì al sabato Angelus e Rosario alle 12 in diretta su Vatican News, Telepace e in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube Santa Casa Loreto. Messa feriale alle 7.30 dalla Santa Casa, sempre in diretta.

Dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino la Messa, dedicata in particolare a chi si trova in isolamento a causa del Covid, in diretta streaming sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli. Presiede don Gianmarco Pernice.



Ore 10.30

Dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming sul sito www.srita.it la Messa presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella. Ogni sabato prefestiva in diretta alle 18.30.

Dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario Messa in diretta streaming presieduta dal don Sebastiano Viotti.



Ore 11

Su Raiuno la Messa in diretta dal Santuario del Divino Amore a Roma.

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming. Messa anche alle 18, sia la domenica sia nei giorni feriali.

Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it).

La diocesi di Carpi trasmette in diretta su TvQui Modena (streaming su www.tvqui.it) la Messa dalla chiesa della Sagra, animata ogni domenica da una parrocchia differente.

Ore 12

L’Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.



Ore 16

Dal Santuario mariano del Tindari (Messina) il Rosario e, alle 16.30, la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari”.

Dal Santuario di Santa Rita a Cascia la Messa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia youtube.com/monasterosantarita.

Ore 17

Il Rosario precede la Messa delle 17.30 dal Santuario Beata Vergine Madre delle Genti a Strà, in Alta Val Tidone, diocesi di Piacenza-Bobbio. Diretta streaming sulla pagina Facebook, sul sito Internet del Santuario ( www.madredellegenti.org ) e su www.youtube.com/channel/UC5Y79huwWML6YGOcLSc5SFA.

Ore 17.30

L’arcivescovo di Milano Mario Delpini celebra in Duomo la Messa nella quarta domenica dell’Avvento Ambrosiano. Diretta su ChiesaTv (canale 195), www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano. Alle 20.30 omelia in differita su Radio Mater. Dal lunedì al venerdì in Duomo la Messa feriale alle 8 in diretta su Chiesa Tv. Ogni giorno appuntamento con il “Kaire delle 20.32”, tre minuti di riflessione con monsignor Delpini per tutto l’Avvento in diretta su ChiesaTv, Radio Marconi, Radio Mater e sul portale diocesano.



Ore 18

Trento: Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné. Diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.



Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dalla Basilica dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).