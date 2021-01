Giotto, Natività. Transetto della Basilica inferiore di Assisi

COMMENTA E CONDIVIDI













Questa II Domenica dopo Natale (per il rito ambrosiano Domenica dopo l'Ottava del Signore) è un ponte tra la festa mariana d'inizio anno e l'Epifania già prossima. Riprende il nostro «cammino lungo i sentieri del tempo», come l'ha definito venerdì il Papa rivolgendoci un invito che oggi vogliamo fare nostro: «Ognuno di noi cerchi di far sì che sia un anno di fraterna solidarietà e di pace per tutti; un anno carico di fiduciosa attesa e di speranze, che affidiamo alla protezione di Maria, madre di Dio e madre nostra». È insieme alla nostra Madre del Cielo che anche noi, interrogati nel profondo da tutto ciò che accade da mesi e che continua a metterci alle prova, cerchiamo – parafrasando il Vangelo – di "custodire tutte queste cose meditandole nel nostro cuore" per non sprecare l'occasione di comprenderne il senso per la nostra vita personale e collettiva. La preghiera nei primi giorni dell'anno si fa più intensa, in cerca di speranza. Lo è anche davanti allo schermo per chi non può partecipare alla Messa di persona. A loro e a quanti non vogliono lasciarli soli è rivolta specialmente questa guida delle Messe in cattedrali, basiliche e santuari in tutta Italia. Con il nostro augurio per una serena domenica, nel ricordo reciproco.



Domenica 3 gennaio



Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa dalla Basilica dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).



A Cagliari i frati Mercedari del Santuario di Nostra Signora di Bonaria – patrona della Sardegna – celebrano la Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre Messe: 8.30, 10, 11.30, 18.30 e 20, sempre in diretta.



Ore 7.30

Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145 e streaming sul sito www.teleradiopadrepio.it). Messe domenicali in diretta anche alle 11.30 e alle 18. Rosario alle 17.30 e alle 20.45. Messe e Rosari sono trasmessi in diretta anche nei giorni feriali, negli stessi orari.

Oropa: sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e sul canale Youtube le Messe dalla Basilica antica di Oropa alle 7.30, 9, 16.30 (presiede il rettore don Michele Berchi) e 18.15. Messe feriali in diretta streaming sugli stessi canali alle 8, 10.30 e 16.30. Il sabato Messe prefestive in diretta alle 16.30 e 18.15.



Ore 8

Al Santuario mariano della Guardia, a Genova, le Messe festive in diretta streaming su www.santuarioguardia.it cliccando sull'immagine della webcam in diretta e visibili anche tramite la app "santuarioguardia", alle 8, 10, 11 (questa anche sulla pagina Facebook SantuarioGuardia), 12 e 16. Sempre live streaming le Messe feriali alle 10 e alle 16, il sabato alle 10, 11 e 16.

Sacro Monte di Varese: Messa in diretta streaming sul canale Youtube Sacro Monte di Varese, (www.youtube.com/watch?v=O1paOKPXJTI).



Ore 8.30

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa in streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html. Altre Messe in diretta alle 7, 10, 11.30 (celebrata da padre Massimo Travascio, Custode della Porziuncola), 16 e 18. Secondi Vespri alle 19. Messe feriali alle 7, 8.30 e 18. Adorazione eucaristica alle 15.10, Rosario alle 17.15.

Su Tv2000 diretta della Messa dalla Basilica dell’Amore Misericordioso a Collevalenza (Perugia).

Dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio Messa in diretta streaming con accesso dalla home page www.santuariodicaravaggio.it. Altre celebrazioni alle 7, 10, 11.30, 16 e 17.30. Alle 15 Benedizione eucaristica e Rosario. Martedì 5 gennaio Messa prefestiva dell’Epifania alle 16.



Ore 9.30

Duomo di Milano: in diretta la Messa su ChiesaTv (canale 195), www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano. Nei giorni feriali Messa alle 8, sempre in diretta streaming. Martedì 5 Messa vigiliare dell’Epifania alle 17.30.

Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte, diocesi di Mondovì, la Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/. Altre celebrazioni eucaristiche alle 11, 16 e 17.

Basilica di Maria Ausiliatrice, casa madre dei Salesiani a Torino: Messa in diretta su Rete 7 (canale 12 Piemonte o in streaming su www.rete7.cloud). Presiede il salesiano don Bruno Ferrero. Messa feriale in diretta dalla Basilica tutti i giorni alle 9.



Ore 10

Su Canale 5 la Messa in diretta dalla Basilica dell’Amore misericordioso a Collevalenza (Perugia).

Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe in diretta alle 8, 12, 17.30, 19 e 20. Nei giorni feriali liturgie eucaristiche sempre in streaming alle 8, 10 e 18. Ogni lunedì alle 18 la Messa per implorare la fine della pandemia.

Dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto Messa in diretta su Telepace, Fano Tv, in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube "Santa Casa Loreto”. Messa feriale alle 7.30 dalla Santa Casa, sempre in diretta. Novità con il nuovo anno: Angelus e Rosario ogni giorno alle 12 in diretta su Vatican News oltre che su TelePace e su canali social del Santuario. Alle 12.30 ogni giorno Rosario su Padre Pio Tv.



Dal Duomo di Trento in diretta la Messa celebrata dall’arcivescovo Lauro Tisi su Telepace Trento e in streaming su www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it.

Parma: la Messa in diretta su www.giovannipaolotv.it (sezione Diretta streaming) e in tv (canali 93 e 682 a diffusione territoriale). Rosario alle 11.30, alle 14.10 e alle 20.05 Alle 20 e alle 21 la catechesi del vescovo Enrico Solmi.

Dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia (Parma) la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/ e sul suo canale Youtube https://youtube.com/channel/UC-y7-UcHIkn1vQc2x93LvHw.

Dalla parrocchia salesiana torinese di San Giovanni Bosco a Torino la Messa per chi è in isolamento a causa del Covid. Diretta streaming su www.youtube.com/user/OratorioAgnelli e su Telecupole Piemonte (canale 15, 824 di Sky, 422 di TivùSat). Presiede il parroco, il salesiano don Gianmarco Pernice.



Ore 10.30

Dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné, diocesi di Trento, la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Santuario della Madonna di Pinè e sulla pagina Facebook Santuario della Madonna di Caravaggio in Pinè.

Torino: dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su You Tube con accesso dal sito www.srita.it in diretta streaming la Messa presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella. Messa prefestiva martedì 5 e sabato 9 gennario alle 18.30, sempre in diretta sulla stessa piattaforma.

Dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario Messa in diretta streaming celebrata dal rettore monsignor Giuseppe Trucco.



Ore 11

Su Raiuno la Messa in diretta dalla Basilica dei Santi Quattro Coronati a Roma.

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming https://www.santantonio.org/it/live-streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia Giulia). In streaming la Messa delle 18, sia la domenica sia nei giorni feriali.

Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione in diretta su www.assisisantuariospogliazione.it e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it). Sul portale del Santuario, nella sezione “Dirette Tv”, una telecamera fissa sulla tomba del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa.

Diocesi di Gaeta: la Messa dal Villaggio Don Bosco di Formia in diretta streaming su www.arcidiocesigaeta.it e sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Gaeta. Streaming audio su www.radiocivita.it/ascolta.

Roma: dalla parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale la Messa in diretta streaming sul sito https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/ e sulla pagina Facebook Parocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale. Messa prefestiva alle 18.30.



Ore 12

L’Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.



Ore 16

Dal Santuario mariano del Tindari (Messina) il Rosario e, alle 16.30, la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari”.



Ore 16.30

Cascia: Messa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia (www.youtube.com/watch?v=8rrKsEGvOhk&feature=youtu.be).



Ore 17

In diretta il Rosario e poi la Messa delle 17.30 al Santuario Beata Vergine Madre delle Genti a Strà, in Alta Val Tidone, diocesi di Piacenza-Bobbio. Streaming sulla pagina Facebook Santuario di Strà della Beata Vergine Madre delle Genti, sul sito Internet del Santuario (www.madredellegenti.org) e su www.youtube.com/channel/UC5Y79huwWML6YGOcLSc5SFA.



Ore 18

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa in streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html.

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.



Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dalla Basilica dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).