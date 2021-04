La Basilica di San Marco a Venezia con il campanile e la piazza

La IV Domenica di Pasqua coincide con la memoria di san Marco e la festa della Liberazione, e sembra prepararci alle "riaperture" disposte dal governo dovunque sia possibile per molte attività, pur con ancora molte e necessarie limitazioni sanitarie. Nel vivo del viaggio dalla luce della Pasqua alla missione della Pentecoste (in fondo, il percorso dell’evangelista di cui si celebra la festa, e di ogni credente), siamo indotti a riflettere su quel che "libera" e "apre" davvero la nostra vita: nella logica della fede, vediamo di sicuro la necessità della liberazione dalle ombre di un tempo di incertezze e di sofferenze come quello che stiamo attraversando, e allo stesso tempo il bisogno di un’apertura alla speranza e alla condivisione che ci faccia uscire da noi stessi, tentazione più che incombente dopo mesi di distanziamento forzato. L’interminabile emergenza pandemica lascerà molte scorie nella nostra vita, dalle quali sarà lungo e complesso ripulirsi. Ma che possiamo scoprirci nuovi e più umani dentro l’alfabeto cristiano dell’esistenza – liberati e aperti – dipende anche da quanto consapevolmente viviamo questo periodo. La Messa domenicale è un pilastro del ponte che stiamo gettando verso il nostro futuro. Partecipare anche a distanza alla liturgia festiva – per chi non può – grazie alle numerose dirette televisive e in streaming è un modo per non smarrirci, e non sentirci soli. Anche per questo abbiamo organizzato due altre sezioni in fondo alla guida dedicate alle Messe prefestive del sabato e a quelle feriali. Buona domenica, allora, nel ricordo reciproco. (Hanno collaborato: Diletta D’Agostini, Marina Lomunno e Debora Ruffolo. Per segnalazioni: f.ognibene@avvenire.it).

Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa in diretta dalla Basilica di Sant’Alfonso Maria de Liguori a Pagani (Salerno).

Dal Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari Messa in diretta streaming su https://bonaria.eu/. Altre Messe: 8.30, 10, 11.30, 18 e 19.30, sempre in diretta.



Ore 7.30

Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145, Sky 852, TivùSat 445 e streaming sul sito https://www.teleradiopadrepio.it/). Messe anche alle 11.30 e alle 18. Rosario alle 17.30 e alle 20.45.

Oropa: sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official la Messa in diretta dalla Basilica antica. Altre Messe alle 9, 16.30 e 18.15.



Ore 8

Al Santuario mariano della Guardia, a Genova, la Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia. Altre Messe in diretta: alle 10, 11, 12 e 17.

Al Sacro Monte di Varese la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Sacro Monte di Varese oppure al link https://www.youtube.com/watch?v=O1paOKPXJTI





Ore 9

Tv2000, Raiuno e Canale 5: dalla Basilica di San Pietro la Messa del Papa con l’ordinazione di nuovi sacerdoti per la diocesi di Roma

Torino: dalla Cattedrale di San Giovanni Battista Messa in diretta streaming su https//youtu.be/QuCt52FN994 presieduta dal parroco don Carlo Franco.



Ore 9.30

Dal Duomo di Milano la Messa in diretta su Chiesa Tv (canale 195) e in streaming sul portale www.chiesadimilano.it.

Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte, in diocesi di Mondovì, la Messa in diretta sul sito www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/. Altre Messe alle 11, 16 e 18.

Dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei salesiani dove si venerano le spoglie mortali di don Bosco, Messa in diretta su Rete 7 (canale 12) o in streaming su www.rete7.cloud. Presiede il rettore don Guido Errico.



Ore 10

Venezia: nella solennità di san Marco Evangelista, patrono di Venezia e delle genti venete, il patriarca Francesco Moraglia presiede nella Basilica Cattedrale di San Marco la Messa solenne. Diretta tv su Antenna 3 (canale 13) e sulla pagina Facebook di Gente Veneta.





Loreto: dal santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto la Messa in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul portale www.santuarioloreto.va





Dal Duomo di Trento la Messa dell’arcivescovo Lauro Tisi su Telepace Trento e in streaming sui siti diocesani www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it

Dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, la Messa in diretta streaming su https://youtu.be/J_8s6kqIcDY. Messa alle 16 su https://youtu.be/ktQcUgYFHaA

Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano: in streaming la Messa domenicale sul canale YouTube www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano.

La Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe in diretta alle 8, 12, 17.30, 19 e 20.

Parma: la Messa in diretta su www.giovannipaolotv.it (sezione Diretta streaming) e in tv (canali 93 e 682 a diffusione territoriale). Rosario alle 11.30, 14.10, 16.30 e 20.05. Alle 20 e alle 21 la catechesi del vescovo Enrico Solmi.

Dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino la Messa, dedicata a chi si trova in isolamento a causa del Covid, in diretta streaming sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli. Presiede il parroco don Gianmarco Pernice, salesiano.

Dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia (Parma) la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://bit.ly/2ZTwjGm e sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP.



Ore 10.30

Dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné, diocesi di Trento, la Messa in diretta streaming sul canale YouTube Santuario della Madonna di Pinè.

Dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia a Torino su YouTube con accesso dal sito www.srita.it la Messa in diretta presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella.

In diretta dalla parrocchia di Sant’Agata a Bulgarograsso (Diocesi di Milano, provincia di Varese) Messa in rito ambrosiano in diretta streaming sulla pagina Facebook “Comunità Pastorale San Benedetto Abate” e su https://www.youtube.com/channel/UCUR3Gbt_yPfKJOetpH4YOTQ





Ore 11

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia Giulia).

Santuario Madonna della Neve di Adro (Brescia): Messa celebrata dai padri Carmelitani scalzi sul sito www.madonnadellaneveadro.it/ e su www.youtube.com/c/MadonnadellaNeveSantuario.

Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione in diretta su www.assisisantuariospogliazione.it e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it). Sul portale del Santuario, nella sezione “Dirette Tv”, telecamera in diretta sulla tomba del beato Carlo Acutis.

Dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, in diocesi di Genova, animato dalla Fraternità monastica di San Colombano, la diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoria.

Roma: dalla parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale la Messa in diretta streaming su https://bit.ly/3bj7SZo e sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale.

Sul canale Youtube della parrocchia torinese delle Stimmate di San Francesco d’Assisi la Messa in diretta presieduta dal parroco don Tonino Borio (https://bit.ly/2MCfg8M).





Ore 11.30

Da Santa Maria degli Angeli (sito Web: www.porziuncola.org) la Messa celebrata da padre Fabio Nardelli, in diretta streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html. Altre Messe in diretta alle 7, 8.30, 10, 16 e 18. Secondi Vespri alle 19.

Dall’Arsenale della Pace del Sermig, a Torino, la Messa in diretta streaming su https://www.youtube.com/watch?v=IXydptzjY2U





Ore 12

Su Tv2000 e Raiuno in diretta il Regina Coeli di papa Francesco.

Al Santuario mariano della Guardia, a Genova, la Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia.

Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it





Ore 16

Dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, la Messa in diretta streaming su https://youtu.be/mOMUIJMLYCg.

Dal Santuario mariano del Tindari (Messina) il Rosario e, alle 16.30, la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari”.

Dal Santuario mariano di Vicoforte (Cuneo) la Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/.



Ore 16.30

Da Oropa la Messa presieduta dal rettore don Michele Berchi. Diretta streaming sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official.

Cascia: Messa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia (https://www.youtube.com/watch?v=yGYiVJCvEVo).



Ore 17

In diretta il Rosario e, a seguire, la Messa delle 17.30 al Santuario Beata Vergine Madre delle Genti a Strà, diocesi di Piacenza-Bobbio. Streaming sulla pagina Facebook Santuario di Strà della Beata Vergine Madre delle Genti, sul portale del Santuario (www.madredellegenti.org) e su YouTube https://bit.ly/3sBaEiC.



Ore 18

Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte, in diocesi di Mondovì, la Messa in diretta sul sito www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/

Basilica di Sant’Antonio a Padova: diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa in streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.





Ore 18.15

Messa in diretta dalla Basilica antica di Oropa sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e sul canale Youtube.



Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dalla Basilica di Sant’Alfonso Maria de Liguori a Pagani (Salerno).



Ore 19.30

Dal Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari Messa in diretta streaming su https://bonaria.eu/.



Ore 20

La Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it





Messe prefestive (ogni sabato)

Ore 17



Messa dal Santuario della Guardia a Genova in diretta streaming su www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia.

Ore 17.30

Messa dal Duomo di Milano su Chiesa Tv (canale 195) e su www.chiesadimilano.it

Ore 18

Torino: chiesa di San Tommaso, legata alla Cattedrale di San Giovanni Battista, Messa in diretta streaming (sul canale https// youtu.be/uk9Ss-ttcKY) presieduta dal parroco don Carlo Franco.

Torino: Messa sul canale Youtube della parrocchia Stimmate di San Francesco d’Assisi (https://bit.ly/2MCfg8M). Presiede il parroco don Tonino Borio.

Ore 18.30

Parma: Messa in diretta streaming su https://giovannipaolotv.it/

Dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia a Torino su YouTube con accesso dal sito www.srita.it la Messa in diretta presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella.



Dalla parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale.

Ore 20

La Messa dalla parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute a Torino: presiede il rettore don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Al termine la benedizione presso l’urna di san Leonardo Murialdo. Diretta streaming sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia.

Ore 21

Rosario in diretta su Telepace, e in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuaioloreto.va.





Messe nei giorni feriali

Ore 7

La Messa in diretta su Tv2000 dalla Basilica di Sant’Alfonso Maria de Liguori a Pagani (Salerno). Messe anche alle 8.30 e alle 19. Rosario alle 18 dalla Grotta di Lourdes e alle 20 recitato dal cardinale Comastri. Alle 6.30 tutti i giorni il “Buongiorno a Maria”.

Ore 7.30

Loreto: Messa dalla Santa Casa in diretta su Telepace e in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.va. Ogni venerdì alle 21 in streaming “Preghiamo Insieme in Santa Casa”, momento di preghiera dedicato a giovani e famiglie.

Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145, Sky 852, TivùSat 445 e streaming sul sito https://www.teleradiopadrepio.it/). Messe anche alle 11.30 e alle 18. Rosario alle 17.30 e alle 20.45.

Ore 8

Dal Duomo di Milano la Messa su Chiesa Tv (canale 195) e in streaming sul portale www.chiesadimilano.it.

Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe alle 10 e alle 18.30. Ogni lunedì alle 18 la Messa per invocare la fine della pandemia.

Ore 9

Torino: la Messa in diretta dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, casa madre dei Salesiani, in diretta su Rete 7 (canale 12) o in streaming su www.rete7.cloud.

Ore 10

Dal Santuario della Guardia di Genova diretta streaming della Messa sul portale www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia. Messa in diretta anche alle 17.

Ore 12

Arsenale della Pace: la Messa feriale in diretta streaming tutti i giorni con link sulla pagina https://www.sermig.org/multimedia/live-streaming/messa-e-liturgia.html

Ore 18

Padova, Basilica di Sant’Antonio: Messa in diretta streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia Giulia).