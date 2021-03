COMMENTA E CONDIVIDI













La Domenica delle Palme apre la Settimana Santa, che la Chiesa ambrosiana definisce con un’intensa espressione «autentica». Siamo dunque alla festosa porta di accesso verso i giorni del Triduo nei quali mediteremo i misteri centrali della fede cristiana, dalla Messa in Coena Domini alla Veglia pasquale. Un anno dopo pare di essere sempre allo stesso punto – chiusure, distanziamento, limitazioni, regole sanitarie – ma non è così. Intanto le celebrazioni possiamo seguirle dal vivo, rispettando le misure con le quali abbiamo ormai imparato a convivere, e se pensiamo alla privazione della Messa in presenza in questi stessi giorni un anno fa pare passato un secolo. Ma c’è dell’altro, e ha a che fare con quello che abbiamo imparato da una Settimana Santa all’altra: poter riconoscere con un’evidenza e una forza tutte nuove il valore e il peso della fede nella nostra vita personale, familiare e comunitaria, non accessorio, o legato a un’abitudine, ma – vagliato dal tempo della prova, ancora tutt’altro che concluso – un riferimento saldo e sicuro, una compagnia decisiva in un periodo di privazioni. Se ancora questo non è messo a fuoco, eccoci nei giorni in cui ci viene offerta l’occasione per comprenderlo e aiutare altri a farlo. Partecipare alla Messa delle Palme è come mettersi in movimento, aperti a nuove scoperte. Per questo offriamo anche oggi la guida alle Messe in diretta tv e social, per chi non può partecipare in presenza: troppo importante è sfruttare ogni occasione e ogni mezzo tecnologico per sentirsi impegnati nel cammino. E allora, buone Palme a tutti, nel ricordo delle necessità di ciascuno. Nei prossimi giorni offriremo le indicazioni essenziali per seguire il Triduo in tv e in streaming. (Hanno collaborato Cristiana Gamba, Marina Lomunno e Debora Ruffolo. Segnalazioni a f.ognibene@avvenire.it).



Domenica 28 marzo ​

Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa in diretta dal Santuario di San Camillo de Lellis di Bucchianico (Chieti).

Al Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre Messe: 8.30, 10, 11.30, 18.30 e 20, sempre in diretta.



Ore 7.30

Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145 e streaming sul sito www.teleradiopadrepio.it). Messe in diretta anche alle 11.30 e alle 18. Rosario alle 17.30 e alle 20.45.

Oropa: Messa in diretta dalla Basilica antica sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e sul canale Youtube. Altre Messe: ore 9, 16.30 e 18.15.



Ore 8

Genova, Santuario della Guardia: Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it (cliccando sulla webcam in diretta). Accesso anche con l’app "SantuarioGuardia". Altre Messe in diretta: alle 10, 11 (anche sulla pagina Facebook SantuarioGuardia), 12 e 16.

Al Sacro Monte di Varese la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Sacro Monte di Varese (www.youtube.com/watch?v=O1paOKPXJTI).



Ore 8.30

Tv2000: Messa in diretta dal Santuario di San Camillo de Lellis di Bucchianico (Chieti).

Dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio Messa in diretta streaming da http://www.santuariodicaravaggio.it/. Altre celebrazioni alle 7, 10, 11.30, 16 e 17.30.



Ore 9.30

Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte, in diocesi di Mondovì, la Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/. Altre celebrazioni eucaristiche alle 11, 16 e 18 (da questa domenica nuovo orario).

La Messa nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino, casa madre dei Salesiani, dove si venerano le spoglie mortali del fondatore, in diretta tv su Rete 7 (canale 12 Piemonte) e in streaming su www.rete7.cloud. Celebra don Michael Pace.



Ore 9.40

Duomo di Milano: l’arcivescovo Mario Delpini celebra il Pontificale nella Domenica delle Palmein diretta su su Chiesa Tv (canale 195 a diffusione territoriale) e in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it. Ogni sera di Quaresima alle 20.32 “Epiousios, il pane di oggi”, momento di preghiera guidato dall’Arcivescovo.

Ore 10

Dalla Cattedrale di Trento la Messa delle Palme presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi in diretta streaming dal sito www.diocesitn.it.

Loreto: dal Santuario pontificio della Santa Casa la Messa in diretta su Telepace, Fano Tv, in streaming sul portale www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube "Santa Casa Loreto”.

Il vescovo di Como Oscar Cantoni celebra la Messa nella Domenica delle Palme in diretta su Espansione Tv (canale 19) e in streaming su www.espansionetv.it.

Dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Santuario della Madonna del Bosco.

Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano: in streaming la Messa domenicale sul suo canale YouTube www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano.

La Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe in diretta alle 8, 12, 17.30, 19 e 20.

Dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino, in particolare per chi è in isolamento a causa del Covid, la Messa della comunità in diretta streaming sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli. Presiede il parroco don Gianmarco Pernice, salesiano.

Dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia (Parma) la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://bit.ly/2ZTwjGm e sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP.



Ore 10.30

Tv2000, Raiuno e Canale5: in diretta dala Basilica di San Pietro la Messa della Domenica delle Palme celebrata da papa Francesco.

Tortona: la Messa delle Palme celebrata in Cattedrale dal vescovo Vittorio Francesco Viola viene trasmessa in diretta radio su RadioPnr 96.400 e in streaming sui siti www.diocesitortona.it, www.radiopnr.it e www.ilpopolotortona.it oltre che sulle pagine Facebook dei media diocesani (Radio Pnr e Il Popolo di Tortona).

Dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné, diocesi di Trento, la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Santuario della Madonna di Pinè.

Torino: dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube (www.srita.it) in diretta streaming la Messa presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella.

Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra: la Messa celebrata dal rettore monsignor Giuseppe Trucco in diretta streaming sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario.

In diretta dalla Parrocchia S. Agata in Bulgarograsso (Diocesi di Milano, Zona II – Varese) Messa in rito ambrosiano in diretta streaming sulla pagina Facebook “Comunità Pastorale San Benedetto Abate” e su https://tinyurl.com/5ebndjfv.



Ore 11

Cattedrale di Parma: la diretta streaming della Messa delle Palme celebrata dal vescovo Enrico Solmi su www.giovannipaolotv.it (digitale terrestre, a diffusione territoriale: canali 73, 93 e 682).

Dalla Cattedrale di Gaeta la Messa delle Palme celebrata dal vescovo Luigi Vari. Diretta streaming su Facebook Arcidiocesi di Gaeta e Basilica Cattedrale di Gaeta, su Radio Civita InBlu, in fm, web e streaming. Info: www.arcidiocesigaeta.it, www.radiocivitainblu.it, e www.cattedralegaeta.it.

Il vescovo di Cremona Antonio Napolioni celebra la Messa in Cattedrale con diretta su Cremona 1 (canale 80), streaming sul www.diocesidicremona.it, sul canale Youtube DiocesidiCremona, sulla pagina Facebook Diocesi di Cremona e su Radio Rcn InBlu (fm 100.3).

Santuario Madonna della Neve di Adro (Brescia): Messa celebrata dai padri Carmelitani scalzi sul sito www.madonnadellaneveadro.it/ e su www.youtube.com/c/MadonnadellaNeveSantuario.

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia Giulia). In streaming anche la Messa delle 18.

Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione in diretta su www.assisisantuariospogliazione.it e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it).

Dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, in diocesi di Genova, animato dalla Fraternità monastica di San Colombano, la diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoria.

Roma: dalla parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale la Messa in diretta streaming su https://bit.ly/3bj7SZo e sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale.

Sul canale Youtube della parrocchia torinese delle Stimmate di San Francesco d’Assisi la Messa in diretta presieduta dal parroco don Tonino Borio (https://bit.ly/2MCfg8M).



Ore 11.30

Da Santa Maria degli Angeli (sito Web: www.porziuncola.org) la Messa celebrata da padre Massimo Travascio, Custode della Porziuncola, in diretta streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html. Altre Messe in diretta alle 7, 8.30, 10, 16 e 18.

Dall’Arsenale della Pace del Sermig, a Torino, la Messa in diretta streaming su https://www.youtube.com/watch?v=b7sy7cA-yKI.



Ore 12

Su Tv2000 e Raiuno in diretta l'Angelus di papa Francesco



Ore 16

Dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, la Messa in diretta streaming su https://youtu.be/mOMUIJMLYCg.

Dal Santuario mariano del Tindari (Messina) il Rosario e, alle 16.30, la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari.

Dal Santuario mariano di Vicoforte (Cuneo) la Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/.



Ore 16.30

Cascia: Messa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia https://www.youtube.com/watch?v=VTB-oa_7BQs.



Ore 17

In diretta il Rosario e, a seguire, la Messa delle 17.30 al Santuario Beata Vergine Madre delle Genti a Strà, diocesi di Piacenza-Bobbio. Streaming sulla pagina Facebook Santuario di Strà della Beata Vergine Madre delle Genti, sul sito Internet del Santuario (www.madredellegenti.org) e su https://bit.ly/3sBaEiC.



Ore 18

Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte, in diocesi di Mondovì, la Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/.

Alcamo, diocesi di Trapani: Messa in Lis (il Linguaggio dei segni per i non udenti) nella parrocchia di Gesù Cristo Redentore. Diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia.

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa in streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html.

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.



Ore 18.15

Messa in diretta dalla Basilica antica di Oropa sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e sul canale Youtube.



Ore 19

Su Tv2000 diretta della Messa dal Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico (Chieti).



Ore 20

Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari: Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu.



In diretta su Tv2000 il Rosario.



Comunità di Taizé

A mezzogiorno durante la Settimana Santa e la mattina di Pasqua ci sarà una trasmissione video in diretta della preghiera dalla Chiesa della Riconciliazione a Taizé. Ogni mattina della Settimana Santa verrà messo online un video con una breve meditazione biblica di un fratello di Taizé o di una sorella di Sant’Andrea. Dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua sarà trasmesso un programma speciale, animato in diretta alle 18:00 da giovani volontari. Tutte le proposte spirituali sono sul canale YouTube di Taizé (https://www.youtube.com/user/taize).