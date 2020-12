L'adorazione dei pastori di Lorenzo Lotto

E' un Natale che ci mette alla prova, dopo un anno sofferto e faticoso. Ne avevamo bisogno, e ora che finalmente è arrivato ci attende una domanda personale: e a te, cosa dice la nascita del Dio Bambino, oggi, in questa situazione del mondo, della società, della tua vita? Le dirette in tv e social di tante Messe da luoghi noti e venerati e da altri meno conosciuti sono un aiuto per chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica di persona. Con l'augurio di un Natale colmo di luce e di gioia, nella pace del Signore che viene a rincuorarci.



Giovedì 24



Ore 16

Dalla Cattedrale di Verona la diretta della Messa della vigilia celebrata dal vescovo Giuseppe Zenti in particolare per gli ospiti delle case di riposo. Diretta su Telepace (streaming: www.telepace.it/verona/diretta).



Ore 16.30

Santuario della Santa Casa di Loreto: Messa della Vigilia e benedizione del Bambinello del Presepe in diretta su Telepace, Fano Tv, streaming www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube "Santa Casa Loreto”. Messa della vigilia alle 20.



Ore 17

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa della vigilia celebrata in diretta streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html. Alle 18 Primi Vespri del Natale “in Cappella Papale” e Canto della “Kalenda di Natale”. Alle 20 Messa nella Notte del Natale presieduta da padreMassimo Travascio, custode del Protoconvento della Porziuncola.



Ore 17.30

Cagliari, Santuario di Nostra Signora di Bonaria, patrona della Sardegna: Messa della vigilia in diretta streaming su www.bonaria.eu. Un’altra Messa in diretta alle 19.

Nostra Signora delle Genti a Strà, diocesi di Piacenza: Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook, sul sito Internet del Santuario (www.madredellegenti.org) e su www.youtube.com/channel/UC5Y79huwWML6YGOcLSc5SFA.



Ore 18.30

Dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia di Torino su Youtube con accesso dal sito www.srita.it la Messa vespertina in diretta streaming.



Ore 19.30

Raiuno e Tv2000: in diretta dalla Basilica di San Pietro la Messa della Notte di Natale celebrata da papa Francesco



Dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino la Messa dedicata in particolare a quanti si trovano in isolamento. Diretta streaming su www.youtube.com/user/OratorioAgnelli.



Ore 20

Cattedrale di Bologna: il cardinale Matteo Zuppi celebra la Messa della Notte di Natale in diretta streaming sul portale diocesano www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. Diretta anche su Trc Bologna, Telesanterno e Radio Nettuno Bologna Uno.

Tele Radio Padre Pio: Messa della Vigilia in diretta tv (canale 145) e in streaming su www.teleradiopadrepio.it/padre-pio-tv/



Genova, Santuario di Nostra Signora della Guardia: la Messa della Vigilia è trasmessa online sul sito www.santuarioguardia.it cliccando sull'immagine della webcam in diretta (anche dalla app Santuarioguardia) e sulla pagina Facebook SantuarioGuardia.



Santuario di Oropa: la Messa nella Notte di Natale dalla Basilica antica sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official.



Dalla Cattedrale di Torino la Messa della Notte di Natale presieduta dall’arcivescovo Cesare Nosiglia. Diretta streaming su YouTube (https://youtu.be/5ZHkSU1AULg).



Cattedrale di Carpi: Santa Messa della Notte di Natale presiede monsignor Gildo Manicardi, vicario generale. Diretta su TvQui (canale 19 e streaming www.tvqui.it).



Torino, parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute: sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia la Messa vespertina di Natale presieduta dal rettore don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Durante la celebrazione viene battezzato un bimbo. Al termine la benedizione presso il presepe con Gesù Bambino.



Ore 20.30

Duomo di Milano: l’arcivescovo Mario Delpini presiede la Messa nella Notte di Natale in diretta su ChiesaTv (canale 195), in streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano.

Cattedrale di Prato: Messa nella notte di Natale presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini trasmessa in diretta su Tv Prato e in streaming su www.tvprato.it/guarda-la-diretta.



Natale

Ore 7

Tv2000: Messa del giorno dalla Basilica dell’Amore misericordioso di Collevalenza

Ore 8

Dal Santuario di Nostra Signora della Guardia a Genova la Messa del giorno in diretta su www.santuarioguardia.it cliccando sull'immagine della webcam (anche sulla app Santuarioguardia). Messe anche alle 10, 11, 12 e 16. Alle 11 e alle 16 la diretta streaming è anche sulla pagina Facebook SantuarioGuardia.

Ore 8.30

Dal Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari la Messa del giorno in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre Messe alle 7, 10, 11.30, 18.30 e alle 20.

Tv2000: Messa del giorno dalla Basilica dell’Amore misericordioso di Collevalenza



Ore 9

Santuario di Oropa: la Messa del giorno in diretta streaming su www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official. Messe anche alle 7.30, 10.30, 12 e 18.15. Vespri solenni alle 15.15.



Ore 9.30

Dalla Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino Messa del giorno in diretta su Rete 7 (canale 12 o in streaming su www.rete7.cloud). Presiede il rettore don Guido Errico rettore.



Ore 10

Canale 5: Messa del giorno dalla Basilica dell’Amore misericordioso di Collevalenza.

Santuario della Santa Casa di Loreto: Messa del giorno in diretta su Telepace, Fano Tv, streaming www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube "Santa Casa Loreto”.



Dal Duomo di Trento in diretta la Messa di Natale celebrata dall’arcivescovo Lauro Tisi su Telepace Trento e in streaming su www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it.



Messa del giorno dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino in diretta streaming su www.youtube.com/user/OratorioAgnelli. Presiede il parroco don Gianmarco Pernice, salesiano.



Ore 10.30

Cattedrale di Torino: Messa presieduta dal vicario generale monsignor Valter Danna. Diretta streaming su YouTube (https://youtu.be/_GaLseBwOjc).



Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Brà: Messa di Natale in diretta sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario. Presiede il rettore monsignor Giuseppe Trucco.



Ore 10.45

Cattedrale di Carpi: Messa del Giorno presieduta dal vescovo di Modena e Carpi monsignor Erio Castellucci, vescovo di Carpi. Diretta su TvQui (canale 19 e streaming www.tvqui.it).



Ore 11

Raiuno: la Messa di Natale in diretta dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma.



Dal Duomo di Milano il Pontificale nel giorno di Natale presieduto dall’arcivescovo Mario Delpini. Diretta su ChiesaTv (canale 195), in streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano.



Vicoforte, diocesi di Mondovì: nel Santuario Natività di Maria - Regina Montis Regalis la Messa in diretta streaming su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/. Altre Messe alle 9.30, 16 e 18.



Cattedrale di Gaeta: Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook Arcidiocesi Gaeta e su Radio Civita InBlu.



Dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia di Torino su Youtube con accesso dal sito www.srita.it la Messa del giorno di Natale presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella.



Ore 11.30

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa del giorno celebrata in diretta streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html. Altre Messe alle 7, 8.30, 10, 16 e 18. Alle 19 secondi Vespri del Natale “in Cappella Papale”. Presiede padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria-Sardegna.



Ore 12

Tv2000 e Raiuno: in diretta il Messaggio natalizio e la benedizione Urbi et Orbi di papa Francesco



Ore 17.30

Dalla Cattedrale di Bologna la Messa di Natale celebrata dal cardinale Matteo Zuppi in diretta streaming sul portale diocesano www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. ​Diretta anche su E’ Tv Rete 7.

Nostra Signora delle Genti a Strà, diocesi di Piacenza: Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook, sul sito Internet del Santuario (www.madredellegenti.org) e su www.youtube.com/channel/UC5Y79huwWML6YGOcLSc5SFA.



Ore 18

Trento: Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné. Diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.



Ore 19

Tv2000: Messa del giorno dalla Basilica dell’Amore misericordioso di Collevalenza