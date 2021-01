Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi (1423)

La solennità dell’Epifania del Signore chiude il ciclo delle feste natalizie (domenica celebreremo il Battesimo del Signore) e ci introduce nel mare aperto del nuovo anno, con il suo carico di attese e di preoccupazioni. La Chiesa conosce il cuore dell’uomo e in una celebrazione come questa che arriva a sigillo di giorni di gioia sembra prenderci per mano e indicarci l’orizzonte di una speranza certa: è nella Messa del 6 gennaio infatti che dopo la lettura del Vangelo viene annunciato il giorno di Pasqua, quest’anno il 4 aprile, dal quale datano tutti gli altri “giorni santi”: le Ceneri il 17 febbraio, l’Ascensione il 16 maggio, la Pentecoste il 23 e la prima domenica di Avvento il 28 novembre (il 14 nel rito ambrosiano). I Magi hanno seguito una stella nel buio della notte, garanzia di incontrare Dio nel modo più imprevedibile. Nella notte di un tempo difficile per tutti cerchiamo nella preghiera di questa Epifania la stessa luce che guida il nostro cammino. Ricordandoci a vicenda. La guida alle dirette tv e social, come sempre, è un aiuto per non perdere la Messa pensato per chi non può partecipare di persona nella propria parrocchia e per chi tiene loro compagnia.

6 gennaio

Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa dalla Basilica dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).

A Cagliari i frati Mercedari del Santuario di Nostra Signora di Bonaria – patrona della Sardegna – celebrano la Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre Messe: 8.30, 10, 11.30, 18.30 e 20, sempre in diretta.



Ore 7.30

Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145 e streaming sul sito www.teleradiopadrepio.it). Messe domenicali in diretta anche alle 11.30 e alle 18.

Oropa: sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e su www.youtube.com/channel/UCh8usyst6eE2fF6HApeQY3A la Messa dalla Basilica antica di Oropa. Liturgie eucaristiche live anche alle 9, 16.30 (presiede il rettore don Michele Berchi) e 18.15.



Ore 8

Al Santuario mariano della Guardia, a Genova, le Messe in diretta streaming su www.santuarioguardia.it cliccando sull'immagine della webcam in diretta e visibili anche tramite la app "Santuarioguardia", alle 8, 10, 11 (questa anche sulla pagina Facebook SantuarioGuardia), 12 e 16.

Sacro Monte di Varese: Messa in diretta streaming sul canale Youtube Sacro Monte di Varese, (www.youtube.com/watch?v=O1paOKPXJTI).



Ore 8.30

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa in streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html. Altre Messe in diretta alle 7, 10, 11.30 (celebrata da padre Massimo Travascio, Custode della Porziuncola), 16 e 18. Secondi Vespri alle 19.

Su Tv2000 diretta della Messa dalla Basilica dell’Amore Misericordioso a Collevalenza (Perugia).

Dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio Messa in diretta streaming con accesso dalla home page www.santuariodicaravaggio.it. Altre celebrazioni alle 7, 10, 11.30, 16 e 17.30. Alle 15 Adorazione eucaristica con preghiera per la pace.



Ore 9.30

Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte, diocesi di Mondovì, la Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/. Altre celebrazioni alle 11, 16 e 17.

Basilica di Maria Ausiliatrice, casa madre dei Salesiani a Torino: Messa in diretta su Rete 7 (canale 12 Piemonte o in streaming su www.rete7.cloud). Presiede il salesiano don Vincenzo Trotta.



Ore 10

La Messa per l’Epifania del Signore celebrata da papa Francesco nella Basilica di San Pietro in diretta su Tv2000 e Raiuno.

Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe in diretta alle 8, 12, 17.30, 19 e 20.

Dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto Messa in diretta streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube "Santa Casa Loreto”.

Dal Duomo di Trento in diretta la Messa celebrata dall’arcivescovo Lauro Tisi su Telepace Trento e in streaming su www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it.

Parma: la Messa in diretta su www.giovannipaolotv.it (sezione Diretta streaming) e in tv (canali 93 e 682 a diffusione territoriale). Rosario alle 11.30 e alle 20.05. Alle 18.30 riflessione del vescovo Enrico Solmi sulla Amoris laetitia.

Dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia (Parma) la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/ e sul suo canale Youtube https://youtube.com/channel/UC-y7-UcHIkn1vQc2x93LvHw.

Dalla parrocchia salesiana torinese di San Giovanni Bosco a Torino la Messa per chi è in isolamento causa Covid. Diretta streaming su www.youtube.com/user/OratorioAgnelli e su Telecupole Piemonte (canale 15, 824 di Sky, 422 di TivùSat). Presiede il parroco, il salesiano don Gianmarco Pernice.



Ore 10.30

Dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné, diocesi di Trento, la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Santuario della Madonna di Pinè.

Torino: dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su You Tube con accesso dal sito www.srita.it in diretta streaming la Messa presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella.

Dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario Messa in diretta streaming celebrata dal rettore monsignor Giuseppe Trucco.



Ore 11

L'Aquila: il cardinale arcivescovo Giuseppe Petrocchi celebra il Pontificale nella chiesa di San Pio X al Torrione, concelebranti i frati Minori Conventuali della comunità parrocchiale. Diretta su LAQTv Abruzzo (canale 73, diffusione territoriale) e in streaming sulle pagine Facebook Chiesa di L'Aquila e Laqtv Abruzzo.

L'arcivescovo di Milano Mario Delpini celebra in Duomo il Pontificale dell'Epifania del Signore. Diretta su ChiesaTv (canale 195, diffusione territoriale) e in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it.

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming https://www.santantonio.org/it/live-streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia Giulia).

Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione in diretta su www.assisisantuariospogliazione.it e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it). Sul portale del Santuario, nella sezione “Dirette Tv”, una telecamera fissa sulla tomba del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa.

Diocesi di Gaeta: la Messa dalla chiesa di San Biagio a Marina di Minturno in diretta streaming su www.arcidiocesigaeta.it e sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Gaeta. Streaming audio su www.radiocivita.it/ascolta.

Roma: dalla parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale la Messa in diretta streaming sul sito https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/. Messa anche alle 19.



Ore 12

L’Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.



Ore 16

Dal Santuario mariano del Tindari (Messina) il Rosario e, alle 16.30, la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari”.



Ore 16.30

Cascia: Messa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia, seguita dal canto dei Vespri con le monache (www.youtube.com/watch?v=8rrKsEGvOhk&feature=youtu.be).



Ore 17

In diretta il Rosario e poi la Messa delle 17.30 al Santuario Beata Vergine Madre delle Genti a Strà, in Alta Val Tidone, diocesi di Piacenza-Bobbio. Streaming sulla pagina Facebook Santuario di Strà della Beata Vergine Madre delle Genti, sul sito Internet del Santuario (www.madredellegenti.org) e su www.youtube.com/channel/UC5Y79huwWML6YGOcLSc5SFA



Ore 18

Bologna: la Messa di apertura del Giubileo Domenicano nella chiesa di San Domenico celebrata dal cardinale arcivescovo Matteo Zuppi (appena guarito dal Covid) in diretta sul canale Youtube diocesano "12 Porte", su quello dell'Osservatore Domenicano e sul portale dell'Arcidiocesi Chiesadibologna.it.

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa in streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html.

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Ore 18.15

Messa in diretta dal Santuario mariano di Oropa sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e sul canale Youtube del Santuario di Oropa.



Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dalla Basilica dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).