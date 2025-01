. - .

COMMENTA E CONDIVIDI













Play2000, la piattaforma streaming di Tv2000 e inBlu2000, sta trasmettendo in diretta dal Duomo di Napoli la celebrazione ecumenica nazionale con i responsabili delle Chiese cristiane in Italia.

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è iniziata il 18 gennaio. Si tratta di un appuntamento annuale che intende richiamare l’attenzione dei credenti di tutte le confessioni cristiane all’importanza dei temi dell’ecumenismo e della ricerca dell’unità tra le varie Chiese. La Settimana si conclude tradizionalmente il 25 gennaio, giorno in cui la liturgia – non solo quella cattolica – ricorda la Conversione di san Paolo. Sabato prossimo, in tale occasione, papa Francesco presiederà alle ore 17:30 la celebrazione dei vespri nella Basilica di San Paolo fuori le mura, alla presenza anche di esponenti delle altre confessioni cristiane.

Il tema scelto quest’anno per la celebrazione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani si ispira al Vangelo secondo Giovanni, ed in particolare al dialogo tra Gesù e la donna samaritana riportato nel capitolo 11: «Credi tu questo?». Le preghiere e le riflessioni sono state preparate dai fratelli e dalle sorelle della Comunità monastica di Bose, in Piemonte. I testi sono stati distribuiti anche in tutte le parrocchie della nostra Diocesi. Oltre alla singolarità di questo anno – l'anno giubilare per la Chiesa Cattolica –, due ricorrenze impreziosiscono il tema ecumenico: i 1700 anni del Concilio di Nicea e la coincidenza della celebrazione della Pasqua ortodossa e della Pasqua cattolica.

Play2000 può essere scaricata gratuitamente dai principali App store, smart tv o visibile attraverso il sito play2000.it. L’evento può anche essere rivisto on demand sempre su Play2000.