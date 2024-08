Una veduta del lago di Laux - Calvi

Quando monsignor Pietro Giachetti (1922-2006) si recò a Roma per il suo primo incontro come vescovo di Pinerolo con Paolo VI, il Papa gli disse: «Si ricordi che la diocesi ha una vocazione ecumenica». Espressione di questa vocazione ecumenica, e in particolare dell’attenzione a vivere la riconciliazione delle memorie, è il convegno storico che si tiene sabato 3 agosto al Laux, in provincia di Torino, sul tema “Cattolici e valdesi, dai conflitti alla condivisione ecumenica”. Giunta quest’anno alla sua ventesima edizione, l’iniziativa è offerta dal comune di Usseaux, dalla Società di Studi valdesi, dal Centro studi e ricerche sul cattolicesimo della diocesi di Pinerolo e dall’Associazione culturale “La Valaddo”.

«Il convegno si articola in due parti: la mattina è dedicata al periodo dei conflitti e il pomeriggio al cammino ecumenico», spiega il Piercarlo Pazé, magistrato, che fa parte del gruppo degli organizzatori. Cattolico impegnato nell’ecumenismo, appassionato studioso di storia, autore di numerose pubblicazioni, ha curato, fra l’altro, il poderoso volume, di novecento pagine, I valdesi del Pragelatese all’epoca della crociata.

«Parliamo di tre punti nodali di intenso contrasto nei secoli passati: i Battesimi dei bambini, i matrimoni di mista religione, i rifiuti di accogliere i morti valdesi nella terra consacrata dei cimiteri. Ricordare i conflitti del passato è terapeutico, serve a superarli. Se non scopri gli errori, non li superi. Poi, riflettori puntati sulla storia dell’ecumenismo, a partire dai precursori, come il canonico Giovanni Battista Ottonello che per la prima volta, nel 1933, usò l’espressione “chiesa valdese”, e non più il termine spregiativo “setta valdese”. Infine, ci saranno i significativi interventi del vescovo di Pinerolo, Derio Olivero, e del pastore Eugenio Bernardini, che parleranno sul futuro dell’ecumenismo».

Oltre a Pazé, Olivero e Bernardini, all'evento intervengono anche Simone Baral, Marco Bettassa, Federica Tammarazio, Gian Paolo Romagnani, Marta Margotti. Presiedono Joelle Long e Luca Mercalli.

«Pur con luci e ombre, la scelta di camminare insieme, di stimarsi, di vivere il massimo della fraternità è definitiva e irrevocabile» commenta il pastore Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola valdese dal 2012 al 2019. Durante il suo mandato, ci fu la storica visita di papa Francesco al tempio valdese di Torino, il 22 giugno 2015.

Circa il cammino futuro delle Chiese, Bernardini rileva che «a causa della secolarizzazione, viviamo in un panorama cambiato, più complesso e articolato. Nelle nostre società occidentali, la grammatica della fede non è più diffusa come un tempo. Non possiamo più vivere di rendita. In Europa e in Italia le nostre comunità diventano più piccole. Al tempo stesso, dobbiamo confrontarci con le Chiese dei Paesi del sud del mondo. A causa delle emigrazioni, i membri di queste Chiese sono in mezzo a noi, e su molte questioni hanno atteggiamenti diversi dai nostri. Dobbiamo imparare a capirci meglio, a fare insieme il massimo, ad essere più preparati. La secolarizzazione riguarda valdesi e cattolici, è una questione da affrontare ecumenicamente, si tratta della nostra stessa missione in Europa».

E l’impegno per la pace? «Sulla pace, cattolici e valdesi abbiamo una sensibilità comune. Ma ora, nella Chiesa ortodossa russa, stanno avvenendo episodi che pensavamo fossero parte di una storia passata. Come fa una Chiesa a non impegnarsi sempre per il dialogo, cercando tenacemente strade non violente? Non si possono benedire le armi. Mai».