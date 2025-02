Camillo Cibotti - Conferenza episcopale di Abruzzo e Molise

COMMENTA E CONDIVIDI













Papa Francesco ha annunciato, attraverso il Bollettino della Sala Stampa vaticana uscito ieri alle 12, una nuova unione “in persona episcopi” di due diocesi italiane. Questa volta si tratta della diocesi di Trivento, il cui precedente pastore, Claudio Palumbo è stato nominato lo scorso 7 dicembre 2024 nuovo vescovo di Termoli-Larino.

A guidare la diocesi di Trivento sarà da ora monsignor Camillo Cibotti, attuale vescovo di Isernia-Venafro (dal 2014), guida pastorale che manterrà anche dopo questa nomina. Dunque per la ventiduesima volta, papa Francesco sceglie la via dell’unificazione delle diocesi attribuendone la guida ad un unico pastore. Non si tratta di una fusione delle Chiese locali, ma di certo il fatto di condividere lo stesso vescovo le porterà a una maggior condivisione e lavoro assieme. Lo ha ricordato lo stesso Cibotti nel suo primo messaggio alla nuova diocesi. «La decisione della Santa Sede – scrive nella sua lettera –, non rappresenta per noi una sfida, ma una opportunità. Mentre chiede a tutti noi la docilità all’azione dello Spirito e la disponibilità al cambiamento, consegna alle nostre vite un dono più prezioso: la possibilità di vivere il “procedere insieme” che la Chiesa definisce cammino sinodale, cammino nel quale sono impegnate tutte le Chiese d’Italia. Le nostre piccole realtà, quella di Trivento e quella di Isernia-Venafro, sapranno testimoniare che è possibile conservare identità e radici culturali e religiose, pur aprendole alle novità e alla condivisione, al confronto e alla comunione». Da parte sua la diocesi di Trivento ha accolto con gioia la notizia, data nella Cattedrale, del nuovo pastore e ha contestualmente ringraziato il vescovo Palumbo per i suoi sette anni di ministero in questa Chiesa.

Monsignor Cibotti è nato a Casalbordino in provincia di Chieti e nell’arcidiocesi di Chieti-Vasto, il 28 ottobre 1954. Sacerdote dal 1978 è diventato vescovo di Isernia-Venafro l’8 maggio 2014, venendo ordinato vescovo l’11 giugno dello stesso anno.

© riproduzione riservata