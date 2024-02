Un'immagine della Giornata di preghiera - -

Vi prego… sopportatevi l’un l’altro con amore» (Ef 4,1-7) è il tema della Giornata mondiale di preghiera (Gmp) 2024 celebrata venerdì in oltre 170 Paesi da donne evangeliche, cattoliche e ortodosse. La centenaria iniziativa, ideata da donne cristiane del movimento missionario evangelico nordamericano che hanno diffuso il Vangelo e promosso l’alfabetizzazione e la cura di donne e bambine, ha come motto «informarsi per pregare, pregare per agire».

Ogni anno la liturgia è preparata dalle donne di un Paese diverso che predispongono la liturgia e il materiale informativo sul Paese stesso – per presentarne la storia, la geografia, la cultura – e propongono la destinazione della colletta che sostiene progetti delle donne per le donne.

Autrici della preghiera di quest’anno sono le donne cristiane della Palestina che nel 2017 ne hanno ricevuto mandato dal comitato mondiale e hanno ultimato la liturgia nel 2022, prima dunque dell’escalation bellica seguita all’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Nel clima attuale la pubblicazione dei testi è stata oggetto di discussione in Germania e in Svizzera per timore di strumentalizzazioni politiche. Il comitato della Svizzera ha diffuso raccomandazioni sulle modalità della celebrazione e ha mantenuto i testi proposti per rispettare la soggettualità delle donne palestinesi che hanno espresso nella preghiera la loro testimonianza di vita.

«Impegniamoci a lavorare per la pace stando al fianco di tutte le donne, in particolare quelle che subiscono oppressione, violenza o discriminazione. Che possiamo essere fedeli sostenitrici e sostenitori di coloro che prendono le decisioni a tutti i livelli della società, comprese le istituzioni religiose. Che possiamo sopportarci l’un l’altro con amore fino a quando la giustizia e la pace di Dio non regneranno in tutto il mondo», sono le parole di impegno che concludono la liturgia delle donne cristiane di Palestina. La colletta sosterrà un progetto finalizzato alla formazione professionale di donne beduine di Gaza.

Il panorama delle celebrazioni in Italia è vasto e vario. In Sicilia la Giornata mondiale di preghiera, organizzata da gruppi di donne cristiane, si svolge oggi alle 16 a Scoglitti (Ragusa) nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo e a Palermo alle 18,30 nella parrocchia Santa Chiara di Assisi. A Napoli la Giornata, preparata dal comitato locale di Napoli e Campania, si svolge alle 17 nei locali dell’Esercito della Salvezza. Si ispira alla Gmp l’iniziativa ecumenica di preghiera “Con le donne di Palestina per la pace” che si tiene a Castel Gandolfo alle 18 in piazza della Libertà a cura dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso con la collaborazione dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese della diocesi di Albano, la parrocchia pontificia San Tommaso da Villanova, le chiese battiste locali e la Sacra Arcidiocesi d’Italia. A Forano la Gmp si svolge alle 18,30 nella parrocchia della Santissima Trinità, organizzata da un gruppo ecumenico di cui fa parte il movimento dei Focolari del Lazio. A Roma alle 18,45 nell’Aula magna della Facoltà valdese di Teologia si svolge la preghiera interreligiosa “Riproporre la pace – Friday for Peace”, con cori e gruppi musicali.

A Parma la Gmp è promossa dal gruppo locale del Sae (Segretariato attività ecumeniche) alle 18 presso le Missioni Estere. Le donne delle chiese cristiane celebrano la Gmp a Sanremo alle 16 nella chiesa ortodossa romena, a Verona alle 18,30 nella chiesa di San Domenico. A Venezia il Consiglio locale delle Chiese cristiane organizza due incontri: oggi alle 18 nella chiesa di San Benedetto a Campalto, domenica 3 marzo nella chiesa evangelica valdese.

In Alto Adige sono tante le celebrazioni, a Bolzano è oggi alle 18 alla chiesa luterana. A Genova alle 18 si tiene un incontro con canti, letture e preghiere per la pace alla chiesa valdese. Domani, alle 15 all’Istituto Don Bosco di Sampierdarena si terrà la Giornata mondiale di preghiera dei bambini e delle bambine con giochi, canti e preghiere per la pace. A Bologna il Sae e il Gruppo donne interconfessionale celebrano una veglia ecumenica, domani alle 17, alla parrocchia di Sant’Antonio da Padova della Dozza. Domenica durante la puntata di “Culto evangelico” su Radio 1 la vice presidente della Federazione delle donne evangeliche in Italia (Fdei), Daniela Lucci, predicherà sul testo di Efesini 4,1-7. Alle 10,30 il culto della Gmp sarà celebrato al Tempio valdese di Torino e alle 15 al Tempio valdese di Pinerolo. Il 10 marzo alle 11 sarà celebrato un culto ecumenico alla chiesa metodista di Modena.