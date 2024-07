Don Luca Meacci - .

La presidenza della Cei ha nominato il nuovo assistente ecclesiastico nazionale del Csi (Centro sportivo italiano). È il toscano don Luca Meacci, 60 anni, dal 1996, e fino a oggi, assistente ecclesiastico regionale del Csi Toscana. «Ringrazio la Cei e il Csi per questa nomina che accolgo con gioia e tanta responsabilità – le prime parole di don Luca da assistente ecclesiastico nazionale, appena raggiunto dalla notizia –. Mi appassionano le sfide, quindi accolgo questo incarico con riconoscenza e impegno. In questo momento vorrei salutare e abbracciare tutto il Csi, atleti, dirigenti, società: abbiamo una grande fortuna, quella di poter servire, attraverso lo sport, tante persone di ogni età». Don Meacci sarà assistente del Csi per il prossimo quinquennio.

Il presidente del Csi Vittorio Bosio in una nota ha voluto ringraziare il presidente e il segretario generale della Cei, rispettivamente il cardinale Matteo Zuppi e l’arcivescovo Giuseppe Baturi, per la designazione a questo ruolo di don Meacci che subentra come assistente al sacerdote ambrosiano don Alessio Albertini.

Nato ad Incisa Valdarno il 16 maggio 1964, don Luca Meacci ha frequentato il Seminario a Fiesole e svolto gli studi teologici a Firenze. È stato ordinato prete il 21 aprile 1990, nella Cattedrale di Fiesole da parte del vescovo Luciano Giovannetti. Dal 4 settembre 2019 è parroco della parrocchia di San Martino a Rufina (Firenze ), nella diocesi di Fiesole.