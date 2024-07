Roma, 12 giugno 2024. Monsignor Mario Toso durante la presentazione del suo libro "Chiesa e Democrazia". - Siciliani

Un prezioso contributo alla 50esima edizione delle Settimane sociali dei cattolici italiani, in corso a Trieste, arriva dal libro «Chiesa e democrazia» (Frate Jacopa, 20 euro, 268 pagine) di Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, uno dei massimi esperti della dottrina sociale della Chiesa e autore di una decina di libri sul tema.

Per il presule l’attuale crisi della democrazia è legata alla crisi della libertà: le élite tecnico-finanziarie ed economiche sono governate dalla logica esclusiva del profitto. I risvolti sociali sono volutamente trascurati. Squilibri occupazionali e distributivi sono frutti di disuguaglianze crescenti. Inoltre, la fraternità è negata dalla terza guerra mondiale a pezzi e dalle chiusure rispetto ai flussi migratori. Eppure c’è uno stretto rapporto tra democrazia e libertà: la prima non può essere senza la seconda e può svilupparsi solo se si sprigiona da una libertà responsabile e solidale.

In un contesto in cui, paradossalmente, è la stessa Chiesa a rafforzare la laicità, i parlamenti non hanno nulla da temere dai vescovi, mentre è indispensabile una presenza dei cattolici in Parlamento. Nella prima parte del libro l’autore ripercorre i passaggi salienti della dottrina sociale della Chiesa sul tema della democrazia, da Pio XII a Benedetto XVI, il quale sosteneva che “la democrazia fiorisce quando supera la dittatura del relativismo e si basa su presupposti incontrovertibili”.

La seconda parte del libro è dedicata al magistero attuale di papa Francesco. Quindi riappropriarsi della democrazia significa rendersi conto che essa è la forma di governo più commisurata alla persona.

L’enfatizzazione individualistica accresce la logica utilitarista e uccide la comunità. Per cui Toso invita ad abbandonare una democrazia a bassa intensità, che si connota per le disuguaglianze crescenti, la cultura dell’indifferenza e dello scarto, il deficit della politica asservita al potere. Così i partiti, diventano comitati di affari, abitati da élite senza una visione di Paese. In altre parole “ai partiti manca la linfa vitale e le liste bloccate non aiutano”. Che fare? Per Toso “solo una democrazia ad alta intensità può rispondere alla dignità della persona”. E ancora: “La democrazia è una sfida per i cittadini ad essere migliori della vita quotidiana e una sfida dell’umano a se stessi”. Nella complessa società attuale, il libro di Toso propone una democrazia ad alta intensità, che include tutti, lotta contro la povertà, e si fa carico dei più fragili, produce nuove logiche relazionali.