Spesso nella vita dobbiamo accettare di passare per vicoli stretti - Maccioni

Una delle caratteristiche dell’amore è la capacità di sacrificarsi per l’altra persona, è la disponibilità al servizio. Senza chiedere

niente in bianco. Si ama gratuitamente, accettando persino le sofferenze più dure purché aiutino a far star meglio chi abbiamo al centro del nostro cuore. Vale nelle relazioni di coppia, nel rapporto tra genitori e figli così come a livello comunitario. Si cresce insieme se siamo pronti a rallentare per non lasciare nessuno indietro, se il più talentuoso tra di noi vive le sue doti all’insegna dell’umiltà, sfuggendo la tentazione di mettersi in mostra, il desiderio di essere applaudito. Il modello, inarrivabile, è Gesù che nell’Ultima Cena lava i piedi ai discepoli, testimoniando che il più grande è chi decide di farsi piccolo, di svuotarsi per lasciarsi abitare da Dio. Lo spiega con struggente chiarezza Madeleine Delbrêl (1904-1964), assistente sociale, mistica e poetessa che sceglie come icona della Passione di Cristo proprio il catino d’acqua sporca usato il Giovedì Santo per la lavanda dei piedi. Con quel catino, spiega Delbrêl, vorrei portare a tutti, cominciando dai poveri e dai rifiutati, l’amore a Dio che si traduce nel servizio agli altri.



«Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione

prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca.

Girare il mondo con quel recipiente

e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio

e curvarmi giù in basso,

non alzando mai la testa oltre il polpaccio

per non distinguere i nemici dagli amici

e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, del drogato,

del carcerato, dell’omicida, di chi non mi saluta più,

di quel compagno per cui non prego mai,

in silenzio,

finché tutti abbiano capito nel mio

il tuo Amore».