Il vescovo Spreafico assieme ai giovani - .

Tre appuntamenti per due diocesi, unite in persona episcopi, non solo per fare il punto sul cammino intrapreso e programmare la prossima azione pastorale, ma anche per sentirsi protagonisti del cambiamento, con le “password” dell’ascolto e del dialogo, in un mondo e in un’epoca in cui invece «tutti chattano, senza neppure guardarsi in faccia», come ha ripetuto il vescovo Ambrogio Spreafico incontrando l’altro ieri sera centinaia di giovani delle diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri. Queste due Chiese locali che abbracciano gran parte del Lazio meridionale, e che da circa due anni viaggiano all’unisono, stanno per l’appunto celebrando l’assemblea interdiocesana che oggi pomeriggio, nello splendido scenario dell’abbazia cistercense di Casamari, conoscerà la sua ultima tappa, dopo quella di Fiuggi del 5 ottobre e quella riservata ai giovani dell’altro ieri sera, a Tecchiena Castello.

L’appuntamento odierno riserva una novità, fortemente caldeggiata dallo stesso Spreafico: saranno i gruppi di studio in cui verranno suddivisi i presenti (sacerdoti, religiosi e religiose, laici) prima della celebrazione eucaristica finale, a determinare le conclusioni. Si seguirà il canovaccio del titolo dell’assemblea, ovvero «Chiesa in cammino tra speranze e angosce del mondo», ma anche quanto scaturito per l’appunto dai due incontri precedenti, ad iniziare da quello tenutosi al palacongressi di Fiuggi, davanti a circa mille persone, con la relazione di don Pasquale Bua, docente alla Gregoriana. Un intervento a tutto tondo, dal titolo inequivocabile “La Chiesa in un mondo che brucia”, rispetto al quale monsignor Spreafico ha poi rimarcato come «il cambiamento d’epoca in cui siamo esige che anche noi cambiamo. Spesso viviamo come se fossimo in un antico palazzo che ha le sue crepe e rischia di crollare, senza che nessuno cerchi di metterci mano. Si continua facendo le stesse cose, come se niente fosse.