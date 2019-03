Papa Francesco in San Pietro il 27 marzo (La Presse)

L'appuntamento con Papa Francesco in San Pietro



Come in ogni Quaresima, torna anche il 29 marzo l’appuntamento “24 Ore per il Signore”. Si tratta della sesta edizione. A dare il via all’iniziativa, promossa dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova Evangelizzazione, sarà papa Francesco che presiederà una celebrazione penitenziale nella Basilica di San Pietro alle 17. Il Pontefice - l’Ufficio delle Celebrazioni liturgiche pontificie - presiederà il Rito per la Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione individuale. Il tema scelto per questa edizione è: “Neppure io ti condanno” (Giovanni 8,11). Nata cinque anni fa a Roma, “24 Ore per il Signore” si è diffusa rapidamente in tutti e cinque i continenti. Con l’iniziativa in ogni Diocesi almeno una chiesa rimarrà aperta per un giorno in modo da offrire a tutti i fedeli e i pellegrini la possibilità di fermarsi in adorazione e confessarsi. Si tratta di un appuntamento fisso in concomitanza con la Quarta domenica di Quaresima, Dominica in Laetare. Sul sito internet del Dicastero vaticano è disponibile il sussidio pastorale per celebrare le “24 ore per il Signore” nelle lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo e Polacco.

Un immagine significativa dell'evento "24 ore per il Signore" (Vatican Media)

Le iniziative in Italia

A Trento ad inaugurare l’iniziativa penitenziale e di preghiera sarà questo 29 marzo l’arcivescovo Lauro Tisi con una Messa alle 19 nella chiesa di Santa Chiara. La maratona di preghiera nella chiesa si concluderà il giorno successivo alle 19. A Vicenza la Chiesa cattedrale sarà protagonista, a partire dalle 7.30 del 29 marzo, con l’Eucaristia presieduta dal vescovo Beniamino Pizziol, a cui seguirà l’esposizione del Santissimo per l’adorazione fino alla mezzanotte. La Cattedrale riaprirà sabato 30 marzo per la celebrazione della messa alle 7.30, dopo la quale l’adorazione continuerà fino ai vespri delle 17, presieduti ancora una volta dal vescovo. A Milano per esempio nella centralissima Basilica di Sant’Eustorgio tra il 29 e 39 marzo sarà possibile confessarsi e partecipare alla celebrazioni: tra cui il rito dei Vespri, l’Adorazione eucaristica e le Messe. Sempre nella arcidiocesi di Milano a Varese si potrà partecipare all’evento nella Basilica di San Vittore . Nella diocesi di Torino i luoghi di culto coinvolti sono il Santuario di Santa Rita e nel quartiere Lingotto la Chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine-Lingotto. Un appuntamento quello di questi due giorni particolarmente sentito nella diocesi di Genova dove nella chiesa di Santa Marta il cardinale Bagnasco presiederà questo 29 marzo alle 18 la Messa di apertura, a cui seguirà l’Adorazione eucaristica. A chiudere le celebrazioni nello stesso luogo di culto sarà il giorno successivo il vescovo ausiliare Nicolò Anselmi sempre alle 18 con un Eucaristia.



Una maratona di preghiera lungo tutta la Penisola

Come indicato da Papa Francesco, anche al Santuario di Poggio Piccolo a Castel San Pietro Terme nel Bolognese a partire dalle ore 16.00 del 30 marzo avranno inizio le “24 ore per il Signore” con l’adorazione ininterrotta davanti al Santissimo Sacramento sempre esposto. Termineranno domenica 31 marzo con la Messa delle 10.15 al Santuario. Significativa poi la scelta di Civitanova Marche dove i cappuccini, salesiani e l’unità pastorale della diocesi marchigiana hanno messo in cantiere una serie di appuntamenti il 29 e 30 marzo in due chiese della città.



Nella diocesi di Firenze hanno aderito all’iniziativa promossa dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova Evangelizzazione la basilica della Santissima Annunziata e la Badia Fiorentina, dove per le 24 ore, giorno e notte (il 29 e 30 marzo), verrà offerta la possibilità della confessione e dell’adorazione eucaristica. Un invito a tenere aperte le Chiese della sua diocesi è arrivato con un messaggio dall’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Che osserva « Vivremo nelle nostre parrocchie un tempo prolungato di preghiera e riflessione». Un'iniziativa particolare sarà quella allestita nella diocesi di Oristano nel monastero di Santa Chiara con una Messa inaugurale presieduta questo venerdì dall’arcivescovo Ignazio Sanna alle 17.

Il sussidio per vivere le 24 ore con Gesù



È uscito nelle librerie “Neppure io ti condanno” (San Paolo, pagine 96, euro 2), il nuovo sussidio pastorale ufficiale del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, pensato per l’iniziativa “24 ore per il Signore”. Il testo è diviso in due parti: nella prima parte si presentano alcune riflessioni sul perché del sacramento della Riconciliazione. La seconda parte propone una traccia che può essere utilizzata durante il tempo di apertura della chiesa, in modo che quanti vi accederanno per confessarsi possano essere aiutati nella preghiera e nella meditazione attraverso un percorso basato sulla Parola di Dio.