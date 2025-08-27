La chiesa della Sacra Famiglia a Gaza - .

COMMENTA E CONDIVIDI













La Chiesa italiana «esprime solidarietà e sostegno ai patriarchi latino e greco ortodosso di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa e Teofilo III, che ieri, 26 agosto, in una nota congiunta, hanno annunciato che non lasceranno Gaza per “continuare a prendersi cura di tutti coloro che si troveranno nei due complessi”».

Il messaggio di solidarietà e vicinanza dei vescovi del nostro Paese alle comunità cristiane della Terra Santa, in particolare quelle di Gaza, è stato affidato ieri a un comunicato diffuso dalla Cei.

«Nel rinnovare la vicinanza per la forte testimonianza in una terra martoriata, la presidenza della Cei fa proprie le parole dei due patriarchi – si legge ancora nel testo firmato dalla presidenza della Conferenza episcopale –, ricordando che “non può esserci futuro basato sulla prigionia, lo sfollamento dei palestinesi o la vendetta: non è questa la giusta via, non vi è alcuna ragione che giustifichi lo sfollamento deliberato e forzato di civili”».

«Uniamo le nostre voci a quelle di papa Leone XIV e dei patriarchi di Gerusalemme per invocare il dono della pace e chiedere, con determinazione, che la comunità internazionale intervenga in modo tempestivo per fermare questa barbarie, una strage insensata che sta seminando morte, distruzione e dolore», continua il comunicato.

Poi l’adesione all’appello del Papa lanciato ieri mattina al termine dell’udienza generale: «Con il Papa supplichiamo che siano liberati tutti gli ostaggi, si raggiunga un cessate il fuoco permanente, si faciliti l’ingresso sicuro degli aiuti umanitari, e venga integralmente rispettato il diritto umanitario, in particolare l’obbligo di tutelare i civili e i divieti di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza, e di spostamento forzato della popolazione», affermano i vescovi.