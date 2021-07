Giubileo degli scienziati - Particolare del manifesto

Oggi e domani l’Università degli Studi di Teramo e il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata ospitano il meeting internazionale “La scienza per la pace”, organizzato dall’Ateneo e dalla diocesi di Teramo-Atri guidata dal vescovo Lorenzo Leuzzi. Protagonisti della due giorni saranno tutti i centri di ricerca regionali e tutte le università abruzzesi, insieme a scienziati di fama internazionale come il fisico Antonino Zichichi. L’evento, sottolinea Leuzzi, è «una grande occasione per rilanciare la figura del ricercatore e dell’uomo di scienza perché oggi siamo di fronte a una carenza di cultura scientifica».

«Papa Francesco – rimarca il presule – nella sua ultima enciclica Fratelli tutti rilancia il tema dei saperi. Ecco, è molto importante che gli uomini e le donne impegnate nella ricerca scoprano il desiderio di conoscere. Perché non bisogna confondere la conoscenza con l’innovazione tecnologica. Una differenza difficile da distinguere nella società contemporanea. Noi dobbiamo rilanciare il desiderio di conoscere. Questa è la vocazione della scienza e degli scienziati: aiutare tutti a conoscere, perché conoscendo diventiamo più autonomi, più capaci di fare scelte libere e responsabili. E questo è un compito determinante per costruire la pace».

Il rettore dell’Università di Teramo, Dino Mastrocola, da parte sua evidenzia come «questo meeting internazionale riconduca il mondo scientifico a uno dei suoi compiti fondamentali, quello di interagire con la società per promuovere la pace». Oggi la sessione plenaria si apre con un saluto ai partecipanti di papa Francesco tramite videomessaggio. Seguono gli interventi – in presenza – del ministro dell’Università e della ricerca Cristina Messa e del vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, monsignor Dario Edoardo Viganò. Domani nel Santuario di San Gabriele dell’Addolorata le testimonianze e le conclusioni finali. Da ultimo ma non per ultimo la celebrazione, all’interno dei festeggiamenti per il centenario della canonizzazione del patrono d’Abruzzo e della gioventù cattolica, del Giubileo degli scienziati.