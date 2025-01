Don Alberto Ravagnani

Viviamo in un’epoca in cui la comunicazione è dominata dalla velocità e dall’immediatezza. I social network, in particolare, sono diventati il luogo in cui si consuma gran parte dell’informazione quotidiana, con contenuti che spesso si esauriscono nell’istante, senza offrire prospettive a lungo termine. In questo contesto, il Giubileo della Speranza si presenta come una sfida e un’opportunità: ci invita a guardare oltre l’attimo presente e a comunicare in modo più autentico, capace di ispirare e aprire orizzonti di futuro.

Tanti contenuti online sono superficiali e fini a se stessi. Intrattengono, ma non provocano, informano, ma non interrogano. Scorriamo immagini e parole che catturano l’attenzione per pochi secondi, lasciandoci però con un senso di vuoto. Il rischio è rimanere schiacciati sul presente, incapaci di pensare a ciò che verrà. La speranza, invece, è una forza che spinge avanti, che invita a costruire un domani migliore. Comunicare speranza significa uscire dalla logica del “qui e ora” e promuovere una narrazione capace di dare senso e direzione alla vita.Il Giubileo della Speranza è un’occasione per ripensare il modo in cui usiamo gli strumenti digitali. La rete può diventare uno spazio di costruzione e non solo di consumo, un luogo in cui condividere non solo emozioni passeggere, ma valori che resistano nel tempo. La speranza cristiana, infatti, non è un’illusione o un semplice ottimismo, ma una certezza che spinge ad agire, a mettersi in gioco per il bene comune. È una sfida che riguarda tutti: influencer, comunicatori, giornalisti, educatori, preti e semplici utenti.Papa Francesco ci ricorda che “non si può vivere senza speranza” e che questa va alimentata anche nella comunicazione.

Oggi più che mai c’è bisogno di parole che incoraggiano, di racconti che ispirano, di messaggi che aprono strade nuove. E allora diamoci da fare, anche virtualmente, anche se i social a volte ci sembrano circostanze - come direbbe San Paolo - “inopportune”, anche se ci costa scomodarci e andare al di là di quello che abbiamo sempre fatto. Possiamo riuscirci, perché la speranze ce ne dà la forza. Dobbiamo provarci, perché il mondo ne ha bisogno.I giovani, in particolare. Per loro i social rappresentano non solo un mezzo di svago, ma un vero e proprio strumento di costruzione dell’identità. Ecco perché la Chiesa proprio sui social è chiamata a offrire narrazioni che vadano oltre l’apparenza e il successo immediato, aiutando le nuove generazioni a scoprire il valore della progettualità e della fiducia nel futuro.

Non si tratta di riempire le piattaforme digitali di contenuti religiosi in senso stretto, ma di portare nel mondo della comunicazione la visione cristiana della vita, capace di suscitare domande, di aprire alla ricerca, di ispirare cambiamento.In un mondo segnato da incertezze, la speranza può diventare il filo conduttore di una comunicazione che non si limiti a descrivere il presente, ma che aiuti a costruire il futuro. E la Chiesa, noi cristiani, giochiamo un ruolo chiave in questo. Speriamo di credere davvero nella speranza che professiamo, perché se quest'anno la prendiamo sul serio, allora ne vedremo delle belle!



