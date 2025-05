Incontro per gli animatori dell’oratorio estivo a Castelnuovo Scrivia, in diocesi di Tortona - Cei

Domenica 11 maggio si celebra per la 62esima la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che fu istituita da san Paolo VI durante il Concilio Vaticano II.

Ogni anno, nella quarta domenica del tempo di Pasqua, la Chiesa è così chiamata a pregare per le vocazioni perché ogni battezzato possa riscoprire la bellezza dell’essere chiamati dal Padre a vivere il cammino della vita secondo il disegno che Lui ha pensato, «da Lui scelti prima che ci formassimo nel grembo materno (cfr Ger 1,5)» come ha detto papa Leone XIV nell’omelia della prima Messa celebrata da Pontefice il giorno dopo la sua elezione.

Nelle diocesi della Liguria quest' anno si approfondisce il tema della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni – Pellegrini di speranza: il dono della vita – grazie anche alla presenza dell’ufficio nazionale della pastorale delle vocazioni della Cei. La diocesi di Tortona ha organizzato questa mattina, sabato 10 maggio, a Castelnuovo Scrivia l’incontro per gli animatori dell’oratorio estivo prendendo spunto dal tema della giornata “Credere, sperare, amare”, mettendo al centro le scelte di vita con la diverse vocazioni (matrimonio, vita consacrata e ministero ordinato). Don Michele Gianola, direttore dell' Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni, ha presieduto la preghiera, invitando gli animatori a scrivere un'intenzione da affidare al Signore per spendere la propria vita in modo significativo. In serata la diocesi di Chiavari invita i giovani universitari a ritrovarsi per una veglia di preghiera a Sestri Levante nel convento dei frati cappuccini con il desiderio di poter riconoscere la “chiamata” e chiedere il coraggio della scelta. All’iniziativa, preparata dall' equipe diocesana di pastorale giovanile e vocazionale, sarà presente il vescovo Giampio Devasini. Anche a Sanremo, nella concattedrale di San Siro, è prevista la veglia vocazionale, con l’ammissione agli ordini di quattro seminaristi. A Genova, invece, i giovani si sono ritrovati giovedì scorso in Seminario per una serata di ascolto, condivisione e preghiera alla presenza dell' arcivescovo Marco Tasca. Domani, domenica 11 maggio, nella diocesi di Savona, nella parrocchia di Sant’Ambrogio di Varazze, si svolgerà un incontro dei Serra Club della Liguria per un confronto con don Gianola. Alle 11 il vescovo Gero Marino presiederà la celebrazione eucaristica. La Messa sarà trasmessa in diretta via satellite da Teleradiopace sul canale 412.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Signore Gesù,

ti sei fatto pellegrino in mezzo a noi,

sempre ci precedi e ci accompagni:

mostraci la Via

affinché camminando sulle orme dei tuoi passi

procediamo sicuri sulla strada del Vangelo.

Il tuo Spirito Santo

spalanchi nel nostro cuore

la porta della fede:

ci insegni a pregare,

a chiedere perdono e a perdonare.

Nell’ascolto della tua Parola

e in una vera riconciliazione

possiamo udire e comprendere la tua voce

che sempre ci chiama.

Rendici tuoi discepoli

e attraverso la nostra vita

arricchisci la tua Chiesa di sante vocazioni

perché ogni persona si sappia amata e benedetta

e conosca la vita e la speranza dei figli di Dio.

Amen.