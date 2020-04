COMMENTA E CONDIVIDI











Un’altra domenica di Messe senza popolo, cui partecipare da casa propria grazie alle numerose dirette tv garantite a livello nazionale e locale da reti televisive e piattaforme social. Ecco alcune celebrazioni dei nostri vescovi, organizzate per orario, ricordando che il segnale del digitale terrestre copre solo il territorio locale.





8.30

Diretta di Tv2000 dal santuario romano del Divino Amore con la Messa celebrata da padre Giuseppe Midili.





9

A Livorno il vescovo Simone Giusti celebra in diretta tv dal santuario di Montenero (Telegranducato, canale 14 digitale terrestre, e anche streaming sulla pagina Facebook del santuario mariano).



La Messa del vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol al santuario mariano di Monte Berico viene trasmessa in diretta su Tva Vicenza (anche sul suo sito) e Radio Oreb.





9.30

Il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila, presiede la Messa a porte chiuse nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Coppito, con diretta televisiva sull’emittente locale Laqtv Abruzzo e in streaming su www.aqbox.tv e sulla pagina Facebook Chiesa di L’Aquila.



È il vescovo ausiliare di Napoli Gennaro Acampa a celebrare la Messa diffusa in diretta dagli studi dell’emittente locale Canale 21.





10

Il cardinale Gualtiero Bassetti celebra la Messa domenicale nella Cappella di Sant’Onofrio nella Cattedrale di San Lorenzo a Perugia, con diretta televisiva (Umbria Tv, canale 10 digitale terrestre), radio (Umbria Radio inBlu), Youtube (La Voce Pg) e Facebook (Umbria Radio inBlu, Chiesa in Umbria).



Rete4 trasmette in diretta la Messa celebrata al Divino Amore dall’arcivescovo Giacomo Morandi, segretario della Congregazione per la Dottrina della fede.



L’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia celebra la Messa in diretta su Youtube (si accede dall’home page di www.diocesi.torino.it).



A Palermo l’arcivescovo Corrado Lorefice presiede la litugia eucaristica con diretta sui profili e canali Facebook, Yuotube e Telegram della diocesi.



Messa in diretta anche per il vescovo di Parma Enrico Solmi: doppio appuntamento su Giovanni Paolo TV e, alle 11, su Tv Parma.



Il vescovo di Padova Cladio Cipolla presiede l’Eucaristia ripresa in diretta da Tv7 Triveneta (canale 12 digitale terrestre) e sul canale Youtube della diocesi.



L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi presiede l’Eucaristia in Cattedrale con diretta su Telepace Trento e in streaming su www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it.



In diretta la Messa celebrata dal vescovo di Nuoro e Lanusei Antonello Mura: Telesardegna e, in streaming, sulle pagine Facebook de L’Ortobene, l’Ogliastra Web e della stessa Telesardegna.



A Brescia il vescovo Pierantonio Tremolada celebra in diretta su Teletutto e SuperTv. La Messa è dedicata all’Azione Cattolica, che ha dovuto rinunciare al previsto meeting diocesano.



Il vescovo di Como Oscar Cantoni presiede la liturgia eucaristica nel santuario dei Santi Fermo e Lorenzo a San Fermo della Battaglia. Diretta su Espansione Tv (canale 19 digitale terrestre, più il sito e le pagine social) e sul canale Youtube del Settimanale della Diocesi di Como.



Il vescovo di Aosta Franco Lovignana celebra in Cattedrale il rito trasmesso da Radio Proposta inBlu (video in streaming su www.radiopropostainblu.it e sulla pagina Facebook dell’emittente). Alle 9.30 intervista al rettore del santuario di Oropa don Michele Berchi e a don Damiano Vianello, presidente di Noi Oratori



La celebrazione eucaristica celebrata dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli nella cappella dell’episcopio viene rilanciata in diretta tv (Telesud Trapani, canale 118 e 518 digitale terrestre; VideoSicilia, canale 93; AlpaUno, canale 117) e in streaming sulla pagina Facebook e il canale Youtube della diocesi di Trapani. La diocesi segnala che in maggio ogni sabato alle 19 in diretta Facebook il vescovo guiderà il Rosario da uno dei 5 santuari mariani della diocesi.





10.30

Il cardinale Matteo Zuppi presiede la Messa festiva nella Cattedrale di Bologna, con diretta su Etv-Rete7, Trc, Radio Nettuno e in streaming su 12Porte. Da segnalare anche la diretta lunedì 27 mattina alle 7.30 della Messa alla Beata Vergine del Soccorso (ETv, Rete7 e streaming 12Porte) dove Zuppi pregherà davanti alle lapidi che ricordano i preti bolognesi uccisi dal 1944 al 1946.



Il vescovo di Bergamo Francesco Beschi guida la liturgia eucaristica rilanciata in diretta da Bergamo Tv.



L’arcivescovo di Oristano e Ales-Terralba celebra la Messa trasmessa in diretta dal sito della diocesi di Ales. Ieri alle 17 aveva presieduto la prefestiva trasmessa sul sito della diocesi di Oristano.



Per la diocesi di Campobasso-Bojano la Messa è celebrata da padre Giancarlo Li Quadri in diretta tv su Trsp (17 digitale terrestre, in Molise il 15).



Il vescovo di La Spezia-Sarzana-Brugnato Luigi Ernesto Palletti celebra la Messa in diretta su TeleLiguria Sud e sul sito della stessa emittente (www.teleliguriasud.it), che nel digitale terrestre copre la provincia di Spezia e parte della Toscana.

L'arcivescovo di Ancona-Osimo Angelo Spina celebra l'Eucaristia nella Cattedrale di San Ciriaco con diretta su ETv Marche





11

Su Raiuno il tradizionale appuntamento della Messa domenicale va in onda dalla basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Presiede Daniele Libanori, vescovo ausiliare della diocesi. Alle 12 il Regina Coeli del Papa (anche su Tv2000).



Dal Duomo di Milano va in onda sull’emittente diocesana Chiesa Tv (canale 195 digitale terrestre) la Messa celebrata dal vescovo ausiliare Paolo Martinelli. Diretta anche su Radio Marconi, Radio Mater, sul sito www.chiesadimilano.it e sull’omonimo canale Youtube.



Il patriarca di Venezia Francesco Moraglia celebra la Messa nel monastero di clausura carmelitana dei Santi Giuseppe e Bonaventura, nel centro storico, in diretta su Antenna 3 (canale 13 digitale terrestre) e Reteveneta (canale 18). Diretta anche sulla pagina Facebook di Gente Veneta.



L’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi presiede l’Eucaristia in diretta sulla pagina Facebook della diocesi di Cagliari.



Nella Cattedrale di Piacenza il vescovo Gianni Ambrosio celebra una Messa di suffragio per i testimoni della libertà che vissero la Resistenza da cristiani e per i sacerdoti vittime di quel periodo, come don Giuseppe Borea e don Giuseppe Beotti. Diretta sul sito www.diocesipiacenzabobbio.org.



Il vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla celebra in diretta tv (Videonovara e Vco Azzurra) e streaming (Facebook e Youtube: Passionovara).



Dalla Cattedrale di Pavia va in onda sull’emittente locale Telepavia (canale 89 digitale terrestre e pagina Facebook) la Messa del vescovo Corrado Sanguineti.



L’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova Giuseppe Fiorini Morosini celebra l’Eucaristia domenicale nella cappella dell’episcopio, trasmessa dalla pagina Facebook de L’Avvenire di Calabria e su Rtv.



È l’emittente locale Cremona 1 a trasmettere la Messa celebrata dal vescovo di Cremona Antonio Napolioni in Cattedrale. Diretta streaming sul portale della diocesi.



Il vescovo di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri celebra la Messa per la Madonna del Popolo, patrona della diocesi. Diretta sulla pagina Facebook del Corriere cesenate.



Diretta sui profili Facebook e Youtube dell’arcidiocesi per la Messa dell’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo.



Da Taranto la Messa dell’arcivescovo Filippo Santoro nella Cattedrale di San Cataldo con la diretta sul sito diocesano (www.diocesi.taranto.it), sul canale Youtube dell’arcidiocesi di Taranto e sulla pagina Facebook dell’arcivescovo.



L’arcivescovo di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni presiede l’Eucaristia in diretta sulla pagina Facebook del settimanale diocesano Risveglio Duemila.





11.30

Il cardinale Francesco Monetenegro celebra la Messa in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’arcidiocesi di Agrigento e anche sulla radio diocesana Concordia.





18

L’arcivescovo di Modena-Nonantola Erio Castellucci celebra la Messa rilanciata live da Trc (11 digitale terrestre) e TvQui (19 digitale terrestre) e in streaming su www.modenadiretta.it e www.tvqui.it.





18.30

A Pistoia il vescovo Fausto Tardelli celebra in diretta su Tvl (11 digitale terrestre, www.tvl.it) e sulla pagina Facebook Diocesipistoia.



L’arcivescovo prelato di Pompei Tommaso Caputo presiede la Messa in streaming sulla pagina Facebook del Pontificio Santuario di Pompei. Alle 18 la recita del Rosario, sempre in diretta.





19

Tv2000 trasmette in diretta la Messa celebrata al Divino Amore dal vescovo ausiliare di Roma Paolo Ricciardi.



Il vescovo di Rovigo Pierantonio Pavanello celebra con diretta su Youtube e attraverso l’emittente diocesana Radio Kolbe.





Ieri il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, ha proseguito i suoi appuntamenti del sabato con gli atti di affidamento davanti alle immagini sacre più care alla devozione popolare. Il video della sua preghiera ieri davanti all’immagine del Crocifisso Miracoloso di Campi Bisenzio è visibile sul sito www.diocesifirenze.it.



L’arcidiocesi di Catania ha scelto la Messa prefestiva del sabato, in diretta alle 18 dalla cappella privata dell’arcivescovo Salvatore Gristina sulla pagina Facebook della diocesi e della testata diocesana Prospettive.ue.