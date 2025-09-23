undefined - Università Cattolica

COMMENTA E CONDIVIDI













Gli era toccato in sorte di raccogliere l’eredità di un lungo rettorato, quello di Adriano Bausola (1983-1998), ma aveva accettato la sfida con entusiasmo e impegno. Sergio Zaninelli ha guidato l’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 1998 al 2002, ma nella sua lunga carriera accademica era già stato prorettore con un altro grande suo predecessore, Giuseppe Lazzati (dal 1980 al 1983) e poi aveva guidato la facoltà di Economia dal 1983 al 1992. Sergio Zaninelli è morto ieri all’età di 96 anni, nella sua abitazione milanese. «Non chiamatemi maestro; l’Università Cattolica e la storia economica hanno conosciuto ben altri maestri. Consideratemi un compagno di viaggio nella vostra formazione di studiosi» racconta Pietro Cafaro, amico e collega di Zaninelli, in un ricordo pubblicato su“Cattolicanews”, il magazine on line dell’Università Cattolica.

Laureato in Giurisprudenza nel 1955 alla Statale di Milano, città nella quale era nato il 24 maggio 1929, intraprende la carriera accademica proprio nella Cattolica di Milano. Sarà assistente volontario di Mario Romani, titolare della cattedra di Storia economica. Romani è stato una figura di spicco della Storia dell’economia nel nostro Paese. Zaninelli nel 1976 subentra a Romani proprio alla direzione dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia e ne resterà alla guida fino al 2005. Appassionato della storia del movimento sindacale è stato per molti anni titolare della cattedra di storia del movimento sindacale, seguito da studenti di diverse facoltà dell’ateneo.

La sua carriera accademica lo ha portato per un certo periodo anche lontano dalle aule della Cattolica. Infatti nel 1970 vince il concorso a professore di Storia economica presso la facoltà di Sociologia della Libera Università di Trento, di cui fa anche preside dal 1973 al 1974. Quello con il Trentino resterà un legame molto forte, visto che, ritiratosi da ogni impegno, amava trascorrere del tempo anche nella sua abitazione trentina. Torna in Cattolica nel 1975 l’anno della improvvisa scomparsa del suo maestro, Mario Romani. Toccherà proprio a lui raccoglierne l’eredità e, anche, la cattedra in Storia economica alla facoltà di Economia.

«Con affetto e profonda gratitudine, l’intera famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ne ricorda l’esemplare servizio a favore dell’Istituzione, la figura di appassionato maestro e di autorevole studioso di storia economica, e l’alto magistero scientifico» sottolinea la professoressa Elena Beccalli, rettore dell’ateneo fondato da padre Agostino Gemelli. Di certo l’Università Cattolica ha ricevuto molto dal professor Zaninelli, che ha legato a doppio filo la sua attività accademica e professionale con l’ateneo dei cattolici. Un legame che non si è interrotto neppure dopo la conclusione del suo mandato di rettore dopo soli quattro anni. Tornato al suo impegno di docente e di studioso ha continuato a offrire il proprio contributo di pensiero alla Cattolica. Dal 2012 Sergio Zaninelli è stato anche presidente dell’Istituto Auxologico italiano di Milano. Il 24 ottobre 2019 aveva ricevuto dalle mani dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini, l’onorificenza pontificia di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di San Gregorio Magno.

I funerali si svolgeranno venerdì 26 settembre nella parrocchia di Santa Maria Nascente a Milano. A presiedere le esequie dovrebbe essere il vescovo Erminio De Scalzi, ausiliare emerito di Milano.



