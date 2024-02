undefined - Agenzia Romano Siciliani

Monsignor Riccardo Lamba è il 119° successore di sant’Ermacora, primo vescovo della Chiesa madre di Aquileia, antica sede patriarcale. La nomina del nuovo arcivescovo di Udine è stata annunciata da monsignor Andrea Bruno Mazzocato, nel capoluogo friulano, e, a Roma dal vicario generale, cardinale Angelo De Donatis, in contemporanea con la Sala Stampa della Santa Sede. Lamba è infatti vescovo ausiliare di Roma. «La nomina mi ha colto di sorpresa – è stato il suo primo messaggio –. Il Friuli è una terra molto autentica, con persone di grande fede, generose; grandi lavoratori. Una terra che ha molto sofferto e ha avuto grandi fenomeni di migrazioni. Una terra ricca di umanità, dove la fede si è incarnata in tanti santi e resa visibile attraverso l’arte. Sono sicuro che anche a Udine, come qui a Roma, potremo fare un bel cammino insieme».

Mazzocato, arcivescovo di Udine dal 2009, ha raccomandato alla Chiesa Udinese di accogliere il nuovo Pastore con «sentimenti di fede». Ricordando l’importanza della successione apostolica, poi, Mazzocato ha ricordato che «la fiaccola della fede in Gesù Cristo e nella sua Rivelazione giunge a noi dalla Chiesa di Aquileia e, anche grazie all’ininterrotta successione dei vescovi, continuerà ad ardere per futuro perché è tenuta viva da Gesù Cristo stesso e dalla potenza dello Spirito Santo». Una fede, ha poi precisato Mazzocato (da ieri amministratore apostolico di Udine) che si esprime, quasi naturalmente, nella preghiera. «Cominciamo, allora, a pregare personalmente e nelle nostre comunità per il nuovo vescovo». L’ingresso di Lamba è previsto nella seconda metà di aprile, a conclusione della visita di Mazzocato alle Collaborazioni pastorali.

«La Chiesa di Roma – ha detto dal canto suo De Donatis ringraziando il vescovo Lamba – continua a essere generosa: in questa fase è chiamata a donare. Ci dispiace perché il tempo insieme non è stato lungo, però, siamo contenti perché prenderai la responsabilità di una diocesi così grande e così bella».

Lamba è nato a Caracas, in Venezuela, il 30 novembre 1956, da una famiglia di emigrati italiani poi rientrata in Italia nel 1965. Dopo il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma nel 1982 e un anno di specializzazione in Malattie dell’apparato digerente, nel 1983 è entrato al Pontificio Seminario romano maggiore. È stato ordinato presbitero per la diocesi di Roma il 6 maggio 1989. Ha conseguito il baccalaureato in Teologia e la licenza in Psicologia presso la Pontificia Università Gregoriana nel 1991. Numerosi i servizi pastorali prestati, soprattutto da parroco. È stato nominato vescovo ausiliare della diocesi di Roma il 27 maggio 2022. È stato delegato per il Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e responsabile dell’Ambito della Chiesa ospitale e “in uscita”.