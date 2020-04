Lapresse

Domenica delle Palme senza ulivi in parrocchia ma con le celebrazioni dei vescovi (e non solo) in diretta tv e social. Ecco una guida di alcune celebrazioni festive, organizzata per orario. Alle 11 su Raiuno la Messa del Papa.

8.30

Su Tv2000 la Messa celebrata da monsignor Giuseppe Tonello al santuario del Divino Amore.

9

Al santuario mariano di Monte Berico celebra la Messa il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol (diretta su Radio Oreb, Tva e TeleChiara).

Messa da Bolzano del vescovo Ivo Muser in diretta sull'emittente diocesana Radio Sacra Famiglia-inBlu e streaming video sulla pagina Facebook.

9.30

Dalla Cattedrale di Napoli la diretta della Messa presieduta dal cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe sull’emittente Canale 21.

A Padova il vescovo Claudio Cipolla celebra la Messa in Cattedrale. Diretta sui canali Youtube e e social della Diocesi e su Tv7 Triveneta (canale 12 del digitale terrestre).

In Cattedrale a Como la liturgia eucaristica presieduta dal vescovo Oscar Cantoni (su EspansioneTv, canale 19 del digitale terrestre, e sul canale YouTube del Settimanale della diocesi).

10

Il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Basetti, presidente della Cei, celebra la Messa delle Palme in diretta dalla Cattedrale di San Lorenzo con diretta su Umbria Tv, Umbria Radio InBlu e sui social media dell’Arcidiocesi.

L’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia celebra la Messa in diretta su Youtube (dal sito della diocesi di Torino).

Il patriarca di Venezia Francesco Moraglia celebra la Messa diffusa in diretta streaming dalla pagina Facebook di Gente Veneta e in tv su Antenna 3 (canale 13 del digitale terrestre) e Reteveneta (canale 18).

Dalla Cattedreale di Palermo diretta della Messa dell’arcivescovo Corrado Lorefice sul sito www.diocesipa.it, sulla pagina Facebook e il canale Youtube della Diocesi

In Cattedrale a Cagliari la Messa dell’arcivescovo Giuseppe Baturi in onda tv su Sardegna 1 (canale 19 del digitale terrestre) ed EjaTv (canale 172) ma anche sulla pagina Facebook della Diocesi.

Diretta dalla Cattedrale di Lanusei per la Messa del vescovo Antonello Mura, presidente dei vescovi sardi, su Telesardegna (canale 14 del digitale terrestre), in streaming sulla pagina Facebook de «L’Ortobene» e di Ogliastra Web e su Radio Barbagia.

Don Walter Insero, responsabile delle Comunicazioni sociali del Vicariato di Roma, celebra la Messa al Divino Amore, in diretta su Canale 5.

Il vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo celebra in diretta dalla Cattedrale su www.latendatv.it (Facebook: La Tenda Tv) e sul canale 112 del digitale terrestre.

In Cattedrale a Terni l’Eucaristia del vescovo Giuseppe Piemontese (TeleTerni, canale 15 digitale terrestre).

Il vescovo di Tursi-Lagonegro Vincenzo Orofino celebra in diretta streaming dalla Cattedrale (sito, pagina Facebook e canale Youtube della diocesi).

Diretta dalla Cattedrale di Trapani della Messa celebrata dal vescovo Pietro Maria Fragnelli sulla pagina Facebook della Diocesi e sulle tv locali che rilanciano il segnale.

10.30

Il cardinale Matteo Zuppi celebra l’Eucaristia nella cattedrale di San Pietro a Bologna (diretta: E’Tv- Rete7-Trc-Radio Nettuno-streaming su 12porte)

A Reggio Emilia in Cattedrale celebra il vescovo Massimo Camisasca: diretta su Telereggio (canale 14 del digitale terrestre) e Teletricolore (canale 10), streaming sul canale YouTube del settimanale diocesano La Libertà Tv (raggiungibile anche dal sito web diocesi.re.it), Facebook La Libertà.

Dalla Cattedrale di La Spezia la Messa del vescovo Luigi Ernesto Palletti in diretta su TeleLiguria Sud.

11

La Messa del Papa in San Pietro, seguita dall’Angelus alle 12, viene trasmessa da Raiuno.

Dal Duomo di Milano ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre) manda in onda la Messa dell’arcivescovo Mario Delpini (anche su Telenova, al canale 14, Radio Marconi e sul canale Youtube di Chiesadimilano).

Nel Duomo di Carpi celebra l’amministratore apostolico Erio Castellucci in diretta su TvQui.

A Piacenza la Messa che il vescovo Gianni Ambrosio celebra nella cappella del Palazzo vescovile va in onda su Telelibertà e su Diocesipiacenzabobbio.org.

A Spoleto la Messa dell’arcivescovo Renato Boccardo (Facebook: SpoletoNorcia; Youtube: Archidiocesi Spoleto Norcia)

L’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova Giuseppe Fiorini Morosini celebra la Messa diffusa via streaming dalla pagina Facebook de L'Avvenire di Calabria e su ReggioTv (canale 14 del digitale terrestre).

17

Messa in diretta da Susa presieduta dall’arcivescovo di Torino Nosiglia, che è anche amministratore apostolico della diocesi (su Youtube dal sito della diocesi di Torino)

18

L’arcivescovo di Modena-Nonantola Castellucci presiede la Messa in Duomo. Diretta tv su Trc e TvQui.