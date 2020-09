Il Papa con la bandiera del Libano all'udienza del 2 settembre - Ansa

La Chiesa italiana aderisce all'invito di papa Francesco a vivere, venerdì, una giornata di preghiera e digiuno per il Libano. I Vescovi, "in comunione con la Chiesa universale, vogliono esprimere la vicinanza dell'Italia a una popolazione stremata e chiedono ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose e a tutto il popolo dei credenti di raccogliersi domani in un momento di preghiera che abbia a cuore il Paese dei cedri".



Una preghiera che, riprendendo le parole del Papa, annota la Cei, "vuole essere anche un invito alla perseveranza nella prova, un

incoraggiamento per tutti i libanesi a continuare a sperare e a ritrovare le forze e le energie necessarie per ripartire".



I Vescovi italiani sottolineano come "in un tempo in cui ovunque si fanno sempre più forti venti di intolleranza e di chiusura, pregare

per il Libano è un modo per ripensare a quanto ci sia bisogno di rispetto autentico e di costruzione di comunità in ogni luogo.

Facciamoci dunque costruttori di pace, perché 'per il bene stesso del Paese, ma anche del mondo, non possiamo permettere che questo patrimonio vada disperso'".