L'Assunzione, affresco sul soffitto della chiesa romana di Santa Maria Immacolata in via Veneto - Wikipedia commons

Nella solennità dell'Immacolata Concezione, la Conferenza Episcopale Italiana promuove un momento di preghiera da vivere insieme in preparazione al Natale. Martedì 8 dicembre, alle ore 21, fedeli e comunità potranno partecipare al Santo Rosario che sarà trasmesso in diretta da TV2000 e InBlu Radio (in streaming sui siti di Avvenire e del Sir e sui canali social ufficiali della Cei), dalla chiesa di Santa Maria Immacolata in Roma.

"In un tempo segnato in modo evidente dagli effetti della pandemia, porremo le nostre preoccupazioni, le nostre difficoltà, le nostre sofferenze nelle mani della Vergine Maria, Colei che ha custodito nel suo cuore ogni cosa e ha saputo abbandonarsi con fiducia all'abbraccio del Padre", spiega monsignor Stefano Russo, Segretario Generale della Cei.

Significativa anche la scelta della chiesa di via Veneto, la prima della capitale a essere stata dedicata "a Dio in onore dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria". "Alla Vergine Immacolata - aggiunge Russo -, che, come ha ricordato papa Francesco, è la Piena di Grazia che può riflettere fin dentro le tenebre più fitte un raggio della luce di Cristo Risorto, verranno affidate, in particolare, le donne e le mamme, pilastri nelle famiglie e grembo di futuro".