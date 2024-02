In questa settimana in cui papa Francesco e i suoi collaboratori della Curia romana sono impegnati negli Esercizi Spirituali di Quaresima, Vatican News propone una riflessione al giorno, da questo lunedì al 24 febbraio, del predicatore della Casa Pontificia, il cardinale Raniero Cantalamessa, sui propri canali social di X, Facebook, Instagram e WhatsApp. Il porporato classe 1934 ricopre questo ufficio nell'ambito della Famiglia Pontificia dal 1980 ed è stato confermato in questo incarico dagli ultimi Pontefici che si sono succeduti sulla Cattedra di Pietro: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Ecco qui il commento del cardinale Cantalmessa in cui spiega il motivo della sua adesione a questa iniziativa di Vatican News, nel suo primo video di presentazione: «Mi è stato chiesto di condividere con voi, per sei giorni, una riflessione di circa un minuto. Ci sono, al mondo, soltanto poche parole capaci di dire in un minuto quanto basta per riempire una giornata e anzi una vita: quelle uscite dalla bocca di Gesù. Ve ne proporrò una alla volta, pregandovi di 'masticarla' tutto il giorno, come per una specie di chewing­ gum dell'anima»