La cattedrale di Campobasso - wikimedia

Il Papa ha nominato arcivescovo metropolita di Campobasso-Boiano monsignor Biagio Colaianni, del clero dell'arcidiocesi di Matera-Irsina.

Lascia dunque la guida dell'arcidiocesi molisana monsignor Giancarlo Maria Bregantini, che ha compiuto 75 anni.



Colaianni è nato a Matera il 3 giugno 1957. Ha compiuto gli studi presso il Pontificio Seminario dell’Italia Meridionale San Luigi a Napoli ed è stato ordinato sacerdote il 9 maggio 1984. Ha conseguito poi la licenza in teologia spirituale presso la Pontificia Università Gregoriana.



Tra i numerosi incarichi che ha ricoperto: vice rettore del Seminario minore di Matera (1983-1985); parroco di S. Giovanni Battista in Ferrandina (1988 -2005); docente di religione (1989-1997); moderatore dell’unità pastorale S. Giovanni Battista in Ferrandina, Sacro Cuore al Borgo Macchia e S. Michele Arcangelo in Pomarico (1998-1999); vice rettore del Seminario maggiore interdiocesano di Basilicata, a Potenza (2005-2006) e poi rettore (2007-2012); membro del Consiglio presbiterale diocesano (1989-1993; 2011-2004; 2005; 2009-2014); assistente ecclesiastico Agesci (1990-2005); membro della Commissione presbiterale regionale e del Centro vocazioni regionale (2007-2012); membro della Commissione presbiterale nazionale (2008-2012); direttore del Centro diocesano vocazioni (2011-2018); delegato del Percorso sinodale per il X Sinodo siocesano dell’arcidiocesi di Matera-Irsina (2017-2018).

Attualmente è parroco di S. Giacomo in Matera e dal 2019 vicario generale dell’arcidiocesi e moderatore di Curia.