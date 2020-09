Angelo Becciu - Ansa

l cardinale Angelo Becciu si è dimesso e ha rinunciato ai diritti connessi al cardinalato. Lo comunica il Vaticano. "Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo Padre ha accettato la rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato, presentata da Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Angelo Becciu", si legge nella nota.

Nato a Pattada, in provincia di Sassari e diocesi di Ozieri, Becciu ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 27 agosto 1972 dalle mani del vescovo di Ozieri Francesco Cogoni. Nel 1984 è entrato a far parte del servizio diplomatico della Santa Sede, prestando la sua opera per molti anni in varie nunziature apostoliche nel mondo, tra le quali quelle nella Repubblica Centrafricana, in Nuova Zelanda, in Liberia, nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti.

Il 10 maggio 2011 Benedetto XVI lo nomina sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, un ufficio confermato nel 2013 da papa Francesco, che nel 2017 lo nomina delegato speciale presso il Sovrano militare ordine di Malta per risolvere la crisi dell'Ordine.

Il 20 maggio 2018 papa Francesco ha annunciato la sua creazione a cardinale nel concistoro del 28 giugno e il 26 maggio successivo lo ha nominato prefetto della Congregazione delle cause dei santi a partire dal 1º settembre, succedendo al cardinale Angelo Amato.

All'Adnkronos che gli chiedeva un commento, Becciu ha risposto: "Preferisco il silenzio".