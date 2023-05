Un panorama di Las Vegas di notte - IMAGOECONOMICA

Nel tempio del divertimento frivolo e del gioco d’azzardo, cresce l’attenzione al sacro. O almeno si spera. La Chiesa di Las Vegas è stata infatti elevata da diocesi ed arcidiocesi all’interno di una nuova provincia ecclesiastica appena eretta, cioè costituita. Parallelamente viene nominato il primo arcivescovo metropolita. Si tratta di monsignor George L. Thomas finora vescovo di Las Vegas. Quando si parla di provincia ecclesiastica si intende un territorio costituito da un’arcidiocesi (detta “sede metropolitana”) e che comprende diverse diocesi (“suffraganee”). L’arcivescovo metropolita è il capo della sua arcidiocesi e, pur non avendo diretto potere di governo sulle altre Chiese della sua provincia, le sostiene in materia di fede e di disciplina. In questa nuova provincia, l’arcidiocesi di Las Vegas è la sede metropolitana, mentre le diocesi di Reno e di Salt Lake City sono le sedi suffraganee. Monsignor Thomas, è nato ad Anaconda, nel Montana, il 19 maggio 1950. Laureato in storia con un master in psicologia ha frequentato il Saint Thomas Seminary in Seattle (Washington) ricevendo l’ordinazione sacerdotale il 22 maggio 1976. Tra i tanti incarichi ricoperti è stato cappellano della prigione statale. Nominato vescovo ausiliare di Seattle e titolare di Vagrauta il 19 novembre 1999, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 28 gennaio 2000. Il 23 marzo 2004 è stato trasferito alla sede di Helena (Montana) da cui poi, il 28 febbraio 2018 è stato spostato alla diocesi di Las Vegas prendendone possesso il 15 maggio successivo.

L'arcivescovo di Las Vegas, Thomas - Dal sito della diocesi di Helena

Commentando la nascita della nuova provincia ecclesiastica Thomas ha invitato i fedeli a pregare così: «O Dio, ti rendiamo grazie per la nostra nuova arcidiocesi, la sede metropolitana di Las Vegas. Possa rendere visibile la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Concedi gentilmente i tuoi doni al nostro arcivescovo, affinché possa presiedere questa sede di Cristo, insegnando, santificandoci e governandoci nell’amore. Concedi alla comunità dei fedeli di essere legata al suo pastore e unita con lui nello Spirito Santo attraverso il Vangelo e l’Eucaristia per essere nel mondo segno e strumento della presenza di Cristo....».

Sotto il profilo civile, Las Vegas ribattezzata sui media e nelle serie tv “Sin city, città del peccato, richiama nel nome ispanico “i prati”. Nella zona infatti si trovavano pozzi d’acqua che rendevano rigogliose le aree verdi. La metropoli è un insieme di unità amministrative diverse: la città di Las Vegas propriamente detta, la città di Nortg Las Vegas, la città di Henderson e inoltre una vasta area sotto la diretta gestione della contea che include la “Strip”, una lunga strada, per la maggior parte dritta o lievemente curva. Per dire l’idea di quant’è diffuso il gioco d’azzardo in città basta dire che a Las Vegas si contano 72 casinò.