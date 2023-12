La Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme - Ansa

«Pace in terra» è lo speciale che il Circuito televisivo cattolico Corallo propone il 10 dicembre, con la copertura di tutto il territorio nazionale grazie alle emittenti collegate, per riflettere sul bene della pace in vista ormai del Natale. La data non è stata scelta a caso: il 10 dicembre 1948 – dunque 75 anni fa – venne firmata la Dichiarazione universale dei Diritti umani. Dalle 15 alle 18, spiega il consorzio, «le emittenti tv aprono una finestra sull’Italia e sul mondo per raccontare storie di guerra e di pace attraverso interviste e testimonianze, iniziative e progetti» con «collegamenti e servizi da varie città italiane e anche da Terra Santa, Ucraina e Africa». A guidare la trasmissione Daniele Morini, direttore de “La Voce dell’Umbria”, e Silvia Piasentini, giornalista di Telepace Trento. Lo speciale va in onda in diretta dallo studio allestito in un luogo fortemente simbolico come la Sala della Pace del Sacro Convento di Assisi. Nelle tre ore di trasmissione la pace trova la voce del cardinale Pierbattista Pizzaballa, in collegamento dal Patriarcato di Gerusalemme, di padre Ibrahim Faltas, che come pochi conosce la realtà religiosa e sociale della Terra Santa, del presidente di Pax Christi il vescovo Giovanni Ricchiuti, del missionario padre Kizito Sesana, collegato dalla “sua” Nairobi, e padre Pierluigi Maccalli, il missionario che trascorse due anni nelle mani di formazioni estremiste in Niger, rilasciato nel 2020 dopo una durissima prigionia. Presente nella lunga diretta anche Rondine, la Cittadella della Pace guidata da Franco Vaccari, erede e allievo di La Pira. Per solennizzare i 75 anni dalla Dichiarazione universale dei Diritti umani si svolgerà la Marcia della Pace e della Fraternità, organizzata dalla Fondazione PerugiAssisi da Santa Maria degli Angeli alla Basilica di San Francesco, che verrà seguita in diretta. «Durante la lunga maratona televisiva – informa il consorzio Corallo – verrà promossa una raccolta fondi a favore dell’Istituto Pontificio Effatà Paolo VI di Betlemme, scuola che insegna ai bambini audiolesi a parlare» e che i lettori di Avvenire conoscono bene per la campagna che il quotidiano ha sostenuto proprio per garantire a qust’opera voluta da papa Montini di poter operare in condizioni difficili, e che oggi si sono fatte particolarmente complesse.





