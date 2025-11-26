Leone XIV ripristina il Settore centro nella diocesi di Roma

Dalla basilica di Santa Maria del Popolo a San Salvatore in Lauro, da San Francesco a Ripa a Santa Croce in Gerusalemme. Con la pubblicazione di Immota Manet, datata 11 novembre 2025, lo storico Settore centro, che comprende le prefetture ecclesiastiche dalla I alla V, torna per volere di papa Leone XIV ad aggiungersi agli altri quattro Settori in cui attualmente è divisa la diocesi di Roma. Era stato papa Francesco con il Motu proprio La vera bellezza, emanato lo scorso 4 ottobre 2024, a decidere di far confluire i territori e le parrocchie del centro negli altri quattro Settori (est, ovest, nord e sud) per avvicinare "centro" e "periferie", concependo la città «come un unico centro che si espande attraverso i quattro punti cardinali». La divisione in cinque Settori risaliva agli anni '60, ed era stata stabilita con Motu proprio da San Paolo VI.

«Restando immutata la motivazione, le premesse e le considerazioni fatte nel Motu proprio La vera bellezza», emanato «dal mio venerato Predecessore», si legge sul documento papale, «e ritenendo che alcune riflessioni avevano ad oggetto proprio l’Anno giubilare che sta per concludersi» durante il quale, «tuttavia, è ancor di più emersa non solo una specificità ma anche una omogeneità e unitarietà del Settore centro della diocesi di Roma», con la presente «stabilisco e dispongo che le cinque prefetture, dalla I alla V, ritornino a far parte di un unico Settore centro, che dunque si aggiunge nuovamente agli altri quattro Settori della diocesi di Roma».

Cambia ancora una volta la "geografia" della diocesi di Roma, di cui il Papa ha particolare cura essendo Vescovo della città, per favorire sempre più la comunione ecclesiale e andare incontro, sempre meglio, alle esigenze delle comunità parrocchiali sul territorio.