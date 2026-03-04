La ricerca di Dio oltre l'IA e il modello dei bambini: cosa dice la Nota della Commissione teologica

Cosa vuol dire essere donne e uomini in un tempo in cui lo spazio di libertà dell’umanità sembra essere compresso a causa del diffondersi di nuove tecnologie come le intelligenze artificiali e teorie che predicano il superamento dell’umano? A rispondere a questa domanda, solo apparentemente materia per studiosi e specialisti, è l’ultimo documento della Commissione teologica internazionale «Quo vadis, humanitas? Pensare l’antropologia cristiana di fronte ad alcuni scenari sul futuro dell’umano».

Il presupposto da cui parte la nota è il riconoscimento del fatto che l’umanità sta vivendo un passaggio epocale che rimette in questione ciò che significa essere umani. La Cti osserva che oggi «ci si scopre di nuovo impegnati a esplorare il mistero dell’essere umano in quanto tale, nella sua identità», perché il progresso scientifico e tecnologico «sembra permettere interventi sulla natura umana fino a poco tempo fa impensabili» e alimenta «la pretesa di un’autodeterminazione assoluta». Questa diagnosi segna un cambio di paradigma: non basta più difendere la dignità, occorre comprenderla di nuovo, dentro le trasformazioni in atto.

Il nuovo ambiente digitale: quando la tecnologia modella la vita

Le pagine dedicate al digitale sono tra le più originali del documento. La Cti afferma che «la tecnologia digitale non è più solo uno strumento, ma costituisce un vero e proprio ambiente di vita, con un suo modo di strutturare le attività umane e le relazioni». Il testo riconosce che l’IA, nelle sue forme presenti e future, può arrivare a «decidere ciò che è consentito di sapere», modificando percezione, memoria, conoscenza. E avverte che la delega sistematica a processi algoritmici rischia di «limitare l’orizzonte della conoscenza umana» e di impoverire la capacità di giudizio etico e spirituale. Nella vita quotidiana questo tocca la scuola, il lavoro, le decisioni economiche, l’informazione. L’antropologia cristiana offre un criterio semplice e forte: custodire la libertà interiore e la responsabilità morale, affinché nessuna macchina possa sostituirsi alla coscienza.

Il sogno transumano: desiderio di oltre, rischio di perdere sé stessi

La Cti descrive il transumanesimo in modo chiaro e approfondito: «Un movimento, che opera con la convinzione che l’essere umano possa e debba impiegare la scienza e la tecnologia per superare i limiti fisici e biologici», fino a immaginare «un’immortalità individuale supportata dalla tecnologia». Il documento ne riconosce l’attrattiva – il desiderio di vivere meglio, più a lungo, con meno dolore – ma avverte che questa prospettiva, se non orientata, rischia di sfociare nel perfezionismo elitario, nella selezione dei «migliorati» e nella perdita della fraternità. La Cti parla apertamente di «presunzione ingenua e supponente» quando l’uomo sogna di diventare come Dio attraverso procedure tecniche. La visione cristiana propone una via diversa: orientare il progresso alla cura, non alla selezione; alla relazione, non al dominio; alla pienezza, non all’illusione dell’onnipotenza.

Identità: ciò che si riceve e ciò che si diventa

Il testo, poi, va al cuore del tema dell’identità umana, che non è una categoria statica, ma una realtà vitale, «qualcosa che si deve sempre (ri)scoprire e attuare personalmente». La Cti chiarisce con forza che «essere una persona umana, con una dignità infinita, non è qualcosa che noi abbiamo costruito… ma è frutto di un regalo gratuito che ci precede». In un’epoca in cui si pensa all’identità come auto-progettazione illimitata, il documento ricorda che la vera libertà nasce dal riconoscimento del dono ricevuto e dalla responsabilità di farlo fiorire. È una prospettiva che tocca le famiglie, i giovani, chi cerca la propria strada: l’autostima non nasce dalla prestazione, ma dalla percezione di essere voluti e amati.

Vocazione: il cuore dell’antropologia cristiana

La Cti, poi, afferma che «la vita dell’essere umano è vocazione» e che l’esistenza si comprende solo come «frutto dell’amore creativo del Padre», che chiama ciascuno alla felicità e alla pienezza di sé. La vocazione non è un percorso riservato a pochi, ma il modo in cui ogni uomo e ogni donna scoprono di essere destinatari di un invito: «Ogni essere umano viene alla vita perché è stato pensato e voluto da Dio» e per questo «nessuno si deve sentire superfluo». Questo orientamento illumina la vita quotidiana: studiare, lavorare, amare, curare, generare, accompagnare non sono tasselli sparsi ma parti di una chiamata alla relazione, alla responsabilità e alla bellezza. In un mondo che spinge a costruirsi da soli e a essere sempre all’altezza di modelli irraggiungibili, la vocazione cristiana libera: non tutto dipende da noi, ma tutto attende la nostra risposta.

Il bambino come paradigma: la filiazione come radice dell’umano

Il documento dedica un passaggio straordinario al bambino, una delle intuizioni più fresche e inattese: «Il bambino non è un vuoto da riempire ma una pienezza donata», che si riceve nella fiducia e nella gratitudine, in un intreccio di amore e cura che costituisce «lo specchio dell’origine» e la verità dell’identità filiale. Il bambino diventa così l’immagine più eloquente dell’umano: fragile ma affidato, dipendente ma pieno di promessa. Da qui discende un invito sociale e politico: sostenere la natalità, proteggere le famiglie, garantire ambienti educativi capaci di cura e di speranza.

Comunicazione e fragilità dell’identità nell’infosfera

La Cti descrive con precisione la vulnerabilità identitaria generata dall’ambiente digitale: «In tanti ambienti dell’infosfera si percepisce un’insistenza per farsi riconoscere sintomo di incertezza dell’identità» che spesso si traduce in conflittualità e isolamento. In un mondo di contatti senza legami, la soluzione cristiana è la cultura dell’incontro. Il documento invita a ricostruire spazi reali di dialogo, dove l’altro non sia ridotto a un avatar o a un’opinione, ma riconosciuto nella sua irriducibile dignità.

Le tensioni polari: abitare l’umano senza semplificarlo

Uno dei contributi più originali del documento è la lettura dell’esperienza umana attraverso le «tensioni polari»: materiale e spirituale, maschile e femminile, individuo e comunità, finito e infinito. La Cti chiarisce che «la condizione umana appare segnata da tensioni irriducibili», ma che la soluzione non è la cancellazione di uno dei poli: «Le polarità superano dualismi e monismi», e trovano unità nel mistero di Cristo, nel quale «l’umano è salvato e portato a compimento» senza essere annullato. Questa logica aiuta a costruire società meno ideologiche e più umane: la persona non contro la comunità, la libertà non contro la responsabilità, la differenza non contro l’uguaglianza.

Al centro, le vittime e i fragili: la misura del vero progresso

Il documento insiste: «Non ci può essere un compimento umano della storia senza giustizia per le vittime». Ogni innovazione deve essere valutata a partire da chi rischia di essere escluso o dimenticato. È un criterio pastorale e civile: l’anziano, il disabile, il malato, il povero digitale, il lavoratore marginalizzato diventano il baricentro morale per discernere cosa è veramente umano. Quo vadis, humanitas? propone una via non nostalgica, ma radicalmente cristiana: l’umanità non si compie superando sé stessa, ma accogliendo l’amore che la genera. È Cristo, dice la Cti, a mostrare come «le polarità costitutive» trovino un’armonia nuova, e a rendere possibile uno sviluppo che non è fuga dal limite, ma trasfigurazione dell’umano nel dono e nella comunione.