Motodays 2026, fari accesi su giovani e sicurezza stradale

Tre giorni per le motociclette, intorno alle motociclette e soprattutto sulle motociclette, con il casco bene allacciato e il cervello sempre acceso. Si rinnova anche quest’anno, alla Fiera di Roma da venerdì 6 a domenica 8 marzo, l’ormai tradizionale appuntamento con Motodays, manifestazione di riferimento dei motociclisti per il Centro e Sud Italia che festeggia quest’anno il suo quattordicesimo compleanno. E per l’occasione punta forte sui giovani con lo slogan “Young riders, you’re welcome!”. Benvenuti, dunque, ai giovani motociclisti o aspiranti tali, magari futuri piloti su pista o in off road, mototuristi di domani o semplicemente dueruotisti urbani. Motodays mette a loro disposizione un progetto strutturato che unisce academy, test ride, sicurezza stradale, ma anche videogames e creazione di contenuti. Il centro della manifestazione sarà proprio la “Young Academy”, realizzata con moto dell’azienda Ohvale di Quinto di Treviso: un vero circuito in fiera, dove ragazzi e ragazze potranno salire in sella ai modelli GP-0 e GP-2 e vivere l’emozione della pista seguiti da piloti professionisti come Simone Corsi. Insomma, un’occasione per avvicinarsi al motociclismo sportivo in totale sicurezza. È infatti la sicurezza, come accennato, uno dei temi principali dell’edizione 2026: nella mattinata di venerdì, oltre 3.000 studenti si confronteranno con istituzioni e protagonisti del settore, tra i quali la Polizia Stradale, la Federmoto, l’Agenzia della Mobilità di Roma Capitale, l’Aci e Dekra Italia, azienda leader in materia. Debutta inoltre il corso di guida sicura su strada Under 30, prenotabile online.

Una gara di Trial durante l'edizione 2025 di Motodays /Ufficio stampa

Spazio a sostenibilità ambientale e prospettive future, poi, nel Padiglione 3, con il debutto di “Talaria Ride Life”, arena dinamica con show e test ride dedicati alle moto elettriche. Ma non mancheranno certo l’adrenalina in sella e il tradizionale rombo dei motori, che fa sognare i motociclisti di tutte le età. Sono previste prove su strada di numerosi modelli con uscita esterna dal quartiere fieristico e sessioni off-road su sterrato. Tra i marchi presenti la “big one” Honda, con un intero padiglione dedicato a tutto il mondo della casa alata, e poi Yamaha, Royal Enfield, Kawasaki, Triumph, Ducati (la casa di Borgo Panigale, campione del mondo in carica della MotoGp, porterà una “flotta” di 25 moto), Moto Guzzi, Aprilia, Mv Agusta, Indian, Cf Moto e altri ancora. Spazio anche alla dimensione digitale, con un’area “Gaming” animata da simulatori professionali, tornei e nuove produzioni, e un “Creative Lab”, dove aziende e creator racconteranno il motociclismo attraverso social e piattaforme digitali.

Dall’innovazione alla tradizione: gli amanti di quest’ultima saranno felici di lustrarsi gli occhi nell’area “Classic in Roma”, nella quale si ritroveranno oltre 20 tra club di prestigio, artigiani affermati e ricambisti. Si renderà omaggio in primo luogo agli 80 anni della Vespa, icona senza tempo del design italiano, ma anche ad altri modelli classici che hanno caratterizzato la storia motociclistica del nostro Paese. Ci sarà spazio, inoltre, per il mototurismo, in particolare quello che riguarda l’area del Mediterraneo. E, come sempre, grande attenzione sarà riservata al motociclismo declinato al femminile: domenica 8 marzo, Giornata internazionale della donna, si terrà la terza edizione degli “Award Fiamma & Laura”, premio dedicato alle professioniste del settore motociclistico, realizzato in collaborazione tra Motodays, Moto Sprint e In Moto e dedicato alla memoria di Fiammetta La Guidara e Laura Melidoni, due grandi protagoniste della comunicazione in ambito automotive, prematuramente scomparse.

Sabato 7 sarà invece assegnato il Premio Moto Europa, riconoscimento dell’ Uiga (Unione italiana giornalisti automotive) alla moto più interessante per il mercato dell’Unione Europea. La vincitrice sarà scelta tra cinque finaliste in esposizione: Aprilia Tuono 457, BMW R 1300 GS, Ducati Multistrada V4, Royal Enfield Bear 650 e Yamaha R9. A decretare la vittoria, oltre alla giuria dei giornalisti, sarà anche il pubblico, che potrà votare direttamente in fiera.

Guarda la fotogallery

Infine le gare: sabato e domenica, nell’area pista nord, gli appassionati potranno assistere alla “Massenzio Battle”, gara a inseguimento su sterrato organizzata da Offroad Pro Racing che vedrà competere piloti in sella a monocilindriche e bilicindriche, con sfida finale tra i migliori delle due categorie.

Chi andrà a Motodays in moto potrà parcheggiare gratuitamente all’interno del quartiere fieristico. Non resta che accendere il motore, innestare la prima e partire.