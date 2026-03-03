Nissan Qashqai e-Power: la maturità del crossover "elettrico" senza spina

Silenziosità, efficienza e oltre 1.100 km con un pieno di benzina: così la tecnologia del marchio giapponese sta trainando le vendite in Italia

Il 2026 inizia bene per Nissan Italia con volumi di vendita superiori alle 3.600 unità, in crescita del 6% rispetto allo stesso mese del 2025, e quota di mercato che raggiunge il 2,3%. Un risultato trainato dal modello di punta Qashqai, che con 2.160 unità, in crescita del 49% rispetto allo scorso anno, è al 2° posto tra i C-SUV e al 7° posto fra gli ibridi più venduti in Italia. Continua in particolare il successo del propulsore e-POWER, scelto dal 60% dei clienti che acquistano Qashqai. La terza generazione di questa tecnologia, lanciata a novembre 2025, ha dato ulteriore slancio alle vendite del modello. Infatti, nel trimestre novembre ’25 – gennaio ’26 i contratti di Qashqai e-POWER sono cresciuti del 42% rispetto a quelli della generazione precedente.

Il nuovo e‑POWER. Completamente riprogettato per esaltare tutti i suoi punti di forza, questo motore offre minori consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa, consolidando così il suo ruolo di tecnologia Nissan per facilitare la transizione verso la mobilità a zero emissioni. Non è un ibrido tradizionale, né un elettrico puro che richiede la colonnina. È una terza via, una "rivoluzione elettrica" che non chiede di cambiare abitudini. Il cuore pulsante del nuovo modello è il motore termico 1.5 turbo benzina a tre cilindri che agisce esclusivamente come un generatore di bordo, producendo l'energia necessaria a muovere il motore elettrico collegato alle ruote.

Con l'ultimo aggiornamento, i tecnici Nissan hanno semplificato l'architettura eliminando il rapporto di compressione variabile del precedente modello. Grazie a una turbina di dimensioni maggiori, il motore termico può ora girare a regimi più bassi (circa 200 giri/min in meno durante la marcia autostradale), riducendo drasticamente vibrazioni, rumorosità e usura meccanica. Il risultato? Un comfort acustico superiore e una minore frequenza degli interventi di manutenzione in officina.

Best in class. Le promesse della casa giapponese hanno trovato conferma nei rigorosi test condotti dalla rivista Quattroruote sul circuito di Vairano. La Qashqai e-Power è stata eletta C-SUV Best in Class nei consumi, dimostrando un'efficienza senza precedenti per la categoria. I numeri parlano chiaro: con un pieno di 55 litri, la vettura ha percorso in media oltre 1.100 km. Entrando nel dettaglio dei diversi scenari di guida, l'autonomia rilevata è stata di 1.556 km (pari a 28, 3 km/litro) in città; 1.254 km (22,8 km/l) su strade statali e 776 km (20,3 km/l) in autostrada.

Il nostro test. Guidare la nuova Qashqai e-Power significa riscoprire la fluidità dell'elettrico. Poiché la trazione è affidata unicamente al motore a batterie, l'erogazione della coppia è istantanea e priva dei ritardi tipici dei cambi automatici o delle transizioni tra termico ed elettrico degli ibridi paralleli. In città, l'auto scivola via nel silenzio quasi assoluto, mentre l'assetto bilanciato e la taratura progressiva dello sterzo e della frenata rigenerativa rendono la guida rilassata e intuitiva. È la vettura ideale per chi percorre molti chilometri e cerca un'alternativa concreta al diesel, senza lo stress della ricarica domestica o pubblica.

Quanto costa. Il listino della versione e-Power riflette la ricchezza delle dotazioni: si parte da 38.100 euro per la versione Acenta, fino al 40.600 per la N-Connecta e ai 43.100 della N/Design/Tekna. Per la top di gamma, la Tekna+, servono 47.100 euro. Per chi non fosse ancora pronto al salto verso l'e-Power, Nissan mantiene in gamma le motorizzazioni Mild Hybrid da 140 CV o 158 CV, con prezzi d'attacco a partire da 32.600 euro per la versione con cambio manuale.