In arrivo una Nota vaticana sulla monogamia
di Redazione
"Noi due, elogio della monogamia. Nota dottrinale su matrimonio, comunione esclusiva e appartenenza reciproca", il titolo del documento del Dicastero per la Dottrina della fede annunciato per fine novembre
November 4, 2025
A fine novembre Il Dicastero per la Dottrina della fede pubblicherà un documento sulla monogamia. "Noi due, elogio della monogamia. Nota dottrinale su matrimonio, comunione esclusiva e appartenenza reciproca", il titolo del documento. La pubblicazione del nuovo documento è stato annunciato oggi nel corso della presentazione della Nota dottrinale sui titoli attribuiti alla Madonna.
