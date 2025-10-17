I dati sulla Chiesa: quanti sono i cattolici nel mondo (con una sorpresa dall'Europa)

In occasione della 99ª Giornata missionaria mondiale, che si celebrerà domenica 19 ottobre 2025 sul tema "Missionari di speranza tra le genti", come di consueto, l'Agenzia Fides ha presentato un dossier contenente alcune statistiche sulla Chiesa cattolica, strutturando in un report i numeri contenuti nell'Annuario pontificio e già presentati a marzo. I dati più interessanti sono di sicuro quello dell'aumento dei cattolici in tutto il mondo e anche nella "vecchia" Europa, dove, con una crescita di 740mila, fedeli si rovescia il dato in flessione emerso nella rilevazione precedente, quando si era registrato una diminuzione del numero di cattolici nel 2022 rispetto al 2021. Alla data del 30 giugno 2023, il numero dei cattolici era pari a 1.405.454.000 persone, con un aumento complessivo di 15.881.000 cattolici rispetto all'anno precedente. Come negli anni precedenti, l’aumento di cattolici è più marcato in Africa (+8.309.000) e in America (+5.668.000). Seguono l'Asia (+954.000), l’Europa (+740.000) e l'Oceania (+210.000). La percentuale dei cattolici in seno alla popolazione mondiale è leggermente aumentata (+0,1) rispetto all'anno precedente, ed è pari al 17,8%. Se si considerano uno per uno i singoli Continenti, le variazioni di questo dato rispetto alla rilevazione precedente sono minime.

Il numero totale dei sacerdoti nel mondo, invece, continua a diminuire: 406.996 (-734 rispetto alla rilevazione precedente). A segnare una diminuzione consistente, ancora una volta, è l'Europa (-2.486), seguita dall'America (-800) e dall’Oceania (-44). Come nella rilevazione dell’anno precedente, aumenti significativi si registrano in Africa (+1.451) e in Asia (+1.145). I sacerdoti diocesani nel mondo sono diminuiti globalmente di 429 unità, raggiungendo il numero di 278.742. Rovesciando il dato in crescita rilevato nell’anno precedente, diminuiscono anche i sacerdoti religiosi, che dall’ultima rilevazione effettuata risultano essere 128.254 (-305). Il numero totale dei vescovi nel mondo è aumentato di 77 unità rispetto alla rilevazione dell'anno precedente, raggiungendo quota 5.430. Sono aumentati i Vescovi diocesani (+84) e diminuiti i Vescovi religiosi (-7). I vescovi diocesani sono 4.258, mentre i vescovi religiosi sono 1.172. Anche i diaconi permanenti nel mondo continuano ad aumentare (+1234), raggiungendo quota 51.433. L'incremento si registra in America (+1257) e in Oceania (+57). Si registrano lievi cali in Asia (-1), Africa (-3) e Europa (-27). I religiosi non sacerdoti sono diminuiti di 666 unità rispetto alla rilevazione dell’anno precedente, arrivando al numero totale di 48.748. Le diminuzioni si registrano in Europa (-308), in America (-293), in Asia (-196) e in Oceania (-46), mentre in Africa i religiosi non sacerdoti aumentano (+107). Anche nella rilevazione più aggiornata si conferma la tendenza in diminuzione globale del numero delle religiose in atto da tempo: sono 589.423 (-9.730). Gli aumenti sono, ancora una volta, in Africa (+1.804) e in Asia (+46), mentre continuano a diminuire in Europa (-7.338), America (-4.066) e Oceania (-251). Il numero dei seminaristi maggiori, diocesani e religiosi, anche nell'ultima rilevazione annuale effettuata diminuisce: in tutto il Pianeta sono 106.495 (l'anno precedente erano 108.481). Gli aumenti si registrano solamente in Africa (+383), mentre diminuiscono in America (-362), in Asia (-1331), in Europa (-661) e in Oceania (-15). Anche il numero totale dei seminaristi minori, diocesani e religiosi, è diminuito raggiungendo quota 95.021 (-140). Nel dettaglio, si ribalta la tendenza in Africa, passando dall’aumento registrato nella precedente rilevazione annuale (+1065) al calo registrato nell’ultima rilevazione (-90). Si registrano diminuzioni anche in Europa (-169) e Oceania (-31), ma un sensibile aumento in Asia (+123) e uno meno marcato in America (+27).

Nel campo dell'istruzione e dell’educazione, la Chiesa sostiene nel mondo 74.550 scuole materne frequentate da 7.639.051 alunni; 102.455 scuole primarie per 36.199.844 alunni; 52.085 scuole medie inferiori e superiori per 20.724.361 alunni. Inoltre, 2.688.625 studenti frequentano istituti superiori, e 4.468.875 studenti frequentano Università afferenti alla Chiesa cattolica. Gli istituti sanitari, di beneficenza e assistenza connessi alla Chiesa cattolica sono in totale 103.951 e comprendono: 5.377 ospedali e 13.895 dispensari; 504 lebbrosari; 15.566 case per anziani, malati cronici e disabili; 10.858 nurseries; 10.827 consultori matrimoniali; 3.147 centri di educazione o rieducazione sociale e 35.184 istituzioni di altro tipo.

Le circoscrizioni ecclesiastiche (ovvero metropolie, arcidiocesi, aiocesi, abbazie territoriali, vicariati apostolici, prefetture apostoliche, missioni sui iuris, prelature territoriali, amministrazioni apostoliche e ordinariati militari) dipendenti dal Dicastero per l’evangelizzazione (Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari) sono complessivamente 1.130, secondo l'ultima variazione registrata (+7). La maggior parte delle circoscrizioni ecclesiastiche affidate al Dicastero con sede a piazza di Spagna si trovano in Africa (530) e in Asia (483). Seguono l'America (71) e l'Oceania (46).