Costruire la sinodalità: ecco le voci di chi ha partecipato alla Terza Assemblea

Hanno lavorato per quattro anni e lungo il cammino, che li ha messi davanti a numerose sfide, non hanno perso l’entusiasmo: sono i delegati dell’Assemblea sinodale, che ieri, con la votazione del Documento di sintesi, hanno segnato un passo importante nella vita della Chiesa italiana. Ognuno di loro, mettendosi al servizio delle comunità, ha portato la propria storia e il proprio vissuto: tutti insomma “ci hanno messo la faccia”. In questa galleria fotografica alcune delle loro voci raccolte per Avvenire da Chiara Di Benedetto e Roberta Pumpo.