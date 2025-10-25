<Chiesa<Chiesa Italiana

Costruire la sinodalità: ecco le voci di chi ha partecipato alla Terza Assemblea

di Chiara Di Benedetto, Roberta Pumpo
Laici, religiosi, sacerdoti e vescovi condividono la fiducia in una Chiesa in ascolto sempre più protesa verso gli altri
1 min di lettura
October 25, 2025
Costruire la sinodalità: ecco le voci di chi ha partecipato alla Terza Assemblea
I delegati della terza Assemblea sinodale delle Chiese che sono in Italia / SICILIANI
Flavio Gotta, delegato per la diocesi di Acqui, Flavio GottaDon Alberto Rimbano, delegato per la diocesi di Adria-RovigoValeria Macca, delegata per la diocesi di SiracusaLorenzo Zardi, vicepresidente di Azione cattolica giovani e delegato della diocesi di Imoladon Calogero Di Leo, delegato della diocesi di Perugia e moderatoreAmalia Romaniello, delegata della diocesi di Pozzuoli«L’auspicio è che quanto detto in questi anni si tramuti in azione concreta e che questa sia l’occasione per un rinnovamento radicale di un cammino propriamente pastorale che siamo chiamati a offrire ai vicini, ai lontani, a chiunque. Passo dopo passo dobbiamo avviare percorsi nuovi, soprattutto per quanto riguarda l’iniziazione cristiana». È quanto afferma il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza.Pasquale Ciuffreda, della diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, 26enne, è uno dei giovani partecipantidon Andrea Rossi, della diocesi di Orvieto Todisuor Tiziana Sciò, della Congregazione delle suore Discepole di Gesù Eucaristico, di Tricarico
Flavio Gotta, delegato per la diocesi di Acqui, Flavio Gotta
Hanno lavorato per quattro anni e lungo il cammino, che li ha messi davanti a numerose sfide, non hanno perso l’entusiasmo: sono i delegati dell’Assemblea sinodale, che ieri, con la votazione del Documento di sintesi, hanno segnato un passo importante nella vita della Chiesa italiana. Ognuno di loro, mettendosi al servizio delle comunità, ha portato la propria storia e il proprio vissuto: tutti insomma “ci hanno messo la faccia”. In questa galleria fotografica alcune delle loro voci raccolte per Avvenire da Chiara Di Benedetto e Roberta Pumpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi

Altro di Chiesa Italiana

Raccomandati per te

Idee e commenti