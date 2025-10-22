Al funerale del cardinale Menichelli il messaggio del Papa

Durante il Covid il cardinale Edoardo Menichelli si chiedeva come potesse, con la "sua" comunità di suore presso il Santuario della Madonna dei Lumi a San Severino Marche, essere utile. Quando si rese conto che mancavano le mascherine mise tutti al lavoro, lui per primo, in modo tale che dal convento uscissero prima possibile centinaia di pezzi, in stoffa bianca, che poi fornirono non poco aiuto alla gente e al vicino ospedale di San Severino. Ebbene, le "sue" suore, Missionarie dell’Amore del Cuore di Cristo, erano lì stamattina accanto a lui per l'ultimo saluto.

Il funerale è stato celebrato in mattinata nella chiesa del santuario Santuario della Madonna dei Lumi, in quella che per otto anni è stata la sua casa, la base da cui partiva per i tanti viaggi in cui era costantemente impegnato.

La celebrazione è stata presieduta dal vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, presidente della Conferenza episcopale marchigiana. Con lui, l’arcivescovo di Camerino-San Severino, Francesco Massara, e il successore di Menichelli ad Ancona-Osimo, l'arcivescovo Angelo Spina, che lo ha ricordato come «un pastore in mezzo alla gente, un pastore, come chiedeva papa Francesco, dall’odore delle pecore. La similitudine del pastore buono, che Gesù adopera per rivelare il suo amore verso la sua Chiesa e l’umanità intera, è certamente quella che più gli si addice». Poi, riferendosi alla Bibbia aperta sul feretro, Spina ha aggiunto: «La sua vita e il suo ministero di vescovo sono come un libro aperto da leggere e rileggere per farne motivo di riflessione e di accoglienza».

Spina ha anche letto il messaggio di papa Leone XIV: «Desidero, afferma il Pontefice, esprimere il mio cordoglio per il lutto che ha colpito queste comunità: nel ricordare questo caro fratello che ha servito la Chiesa e la Santa Sede con dedizione, elevo la mia preghiera al Signore affinché, per intercessione della Beata Vergine Maria, lo accolga nella Gerusalemme celeste e di cuore impartisco la benedizione apostolica ai familiari, a quanti lo hanno amorevolmente assistito e ai presenti tutti al rito esequiale».

Un messaggio a nome anche del presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, è stato inviato dall'arcivescovo Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, che ha ricordato l’impegno di Menichelli nella Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università, e nella Commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita.

Massara ha sottolineato il carattere con il quale Menichelli ha affrontato la malattia e le cure, rendendo evidenti da un lato il suo desiderio di vivere, dall’altro la fiducia incrollabile e il suo desiderio di vivere con pienezza la sua consacrazione al Signore fino alla fine. Da segnalare la presenza del Mohamed Nour Dachan, presidente della comunità islamica di Ancona, che ha ricordato la grande capacità del cardinale di unire le persone e creare dialogo. Dachan, commosso, ha ricordato anche che quando morì prematuramente sua figlia Noura Menichelli lo chiamò e gli disse che avrebbe celebrato una Messa in suffragio.

Alla conclusione del rito funebre, alla quale hanno partecipato le massime autorità civili, il feretro è stato trasferito in forma privata ad Ancona per la tumulazione, come da espressa richiesta di Menichelli, nella Cattedrale di San Ciriaco. L’Arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte, che succedette a Menichelli alla guida della diocesi abruzzese, nell'esprimere il cordoglio dei vescovi della Conferenza episcopale abruzzese-molisana, ha annunciato che celebrerà una Messa in suffragio del porporato giovedì 30 ottobre.