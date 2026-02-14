Rider sfruttati, il casco ucraino, il referendum svizzero: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– L’azienda di consegne Glovo è accusata di sfruttare i fattorini: i rider, che per lo più provengono da Paesi stranieri, lavorano tanto e guadagnano troppo poco e il loro stipendio è molto al di sotto alla soglia di povertà

– Da decenni gli Stati Uniti hanno deciso l’embargo per Cuba, con la quale è vietato avere rapporti e commerciare. Il presidente americano Donald Trump ora ha reso più duro l’embargo e il petrolio, fondamentale per i trasporti e l'energia, comincia a scarseggiare

– Vladyslav Heraskevych, un atleta ucraino di skeleton (una specie di slittino), ha deciso di gareggiare alle Olimpiadi con un casco che ricorda 21 suoi compagni rimasti uccisi durante la guerra e per questo è stato squalificato

– Il 14 giugno gli svizzeri andranno a votare per decidere se mettere un limite al numero di persone che nel 2050 potranno abitare nel loro Paese

– A Bath, in Gran Bretagna, una strada è chiusa per un mese e mezzo per permettere alle rane di attraversarla e andare a deporre le uova