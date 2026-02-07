Le Olimpiadi, il coraggio di Riccardo, la fontana a pagamento: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Con la cerimonia allo stadio di San Siro a Milano durante la quale è stato acceso il braciere, sono stati ufficialmente aperti i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Che, però, hanno già fatto discutere.

– A Torino sabato scorso si sono radunate migliaia di persone per protestare contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. Ma durante il corteo alcuni manifestanti si sono fronteggiati violentemente con la polizia e questa è stata l’occasione per approvare nuove regole sulla sicurezza urbana.

– A Vodo di Cadore, un piccolo paese di montagna in Veneto, il biglietto del bus è aumentato per via delle Olimpiadi. Riccardo, 11 anni, non lo sapeva e non aveva soldi in tasca e così, lasciato a piedi dall’autista, è tornato a casa a piedi in mezzo alla neve.

– La fontana di Trevi, uno dei monumenti più famosi di Roma, è diventata a pagamento. L’idea è proteggerla dai troppi turisti e così, per vederla, bisogna sborsare 2 euro oppure aspettare le dieci di sera.

– All’aeroporto Felipe Angeles di Città del Messico chi ha paura di volare può scegliere un cucciolo per tranquillizzarsi.