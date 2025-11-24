Regionali, affluenza al 43%. Exit poll: vincono Fico, Stefani e Decaro

I numeri sull'affluenza confermano i timori della vigilia e le ultime tre tornate di queste regionali d'autunno registrano un nuovo crollo: quando mancano poche sezioni da scrutinare il dato totale è fermo al 43,44%. In Veneto il calo più netto rispetto al voto precedente, 44,65% contro 61,10%, quasi il 17% in meno. Ma non va meglio in Puglia (41,83% contro il 56,57%) e neanche in Campania (43,76% contro il 55,12%). Nessuna sorpresa neanche per quanto riguarda l'esito finale: al momento i dati vedono saldamente in testa il centrosinistra in Puglia e in Campania, con Antonio Decaro e Roberto Fico, e il centrodestra in Veneto, con il successore di Luca Zaia, Alberto Stefani. Più interessanti i possibili equilibri di forza all'interno delle coalizioni specie in Veneto, dove Fratelli d'Italia potrebbe sorprendentemente superare la Lega. E la stessa performance del partito della premier, ma in questo caso a discapito di Forza Italia, potrebbe verificarsi in Campania.

In Puglia gli exit poll disponibili danno Decaro tra il 64% e il 68% contro il 30%-34% dello sfidante di centrodestra, Luigi Lobuono. In Campania Fico è fra il 56,5% e il 60,5% e il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli fra il 35% e il 39%. In Veneto la è situazione simile ma in direzione opposta: Stefani è dato tra il 59% e il 63%, Giovanni Manildo, invece, tra il 30% e il 34%.