Guerra e pace: non bisogna abituarsi al conflitto in Ucriana, che ci riguarda tutti, come pure agli altri focolai di Guerra. Bisogna trovare vie nella pace e nella giustizia. Migrazioni: "Si tratta di gestire con umanità e intelligenza un vasto fenomeno epocale. L’errore – non da oggi – è stato politicizzare il fenomeno migratorio". Servono ingressi legali e coesione a livello europeo. "Seguiremo con attenzione e vigilanza i provvedimenti e la loro attuazione, perché sia rispettata la dignità di ogni persona, basandoci sui criteri che il Papa ha offerto: accogliere, proteggere, promuovere e integrare".

Società italiana: non siamo in pace. Femminicidi, risse, bullismo, atti vandalici, violenze sessuali, ma anche spaccio, furti e rapine, a volte di baby gang, stanno lì a dimostrarlo. Problemi da affrontare: lotta alla povertà, in Italia arrivata quasi al 10 per cento dal tre di quindici anni fa. Casa, lavoro e denatalità. E naturalmente le questioni ecclesiali a partire dal Cammino sinodale che si intreccia con il Sinodo della Chiesa universale e con l'invito, per la Chiesa in Italia a mantenere da un lato il carattere di Chiesa di popolo, non rinunciando però in alcuni casi a un ruolo di "minoranza creativa".

Così il cardinale Matteo Zuppi nell'introduzione al Consiglio permanente, apertosi oggi pomeriggio, 25 settembre, a Roma. Il presidente della Cei, nel suo discorso di otto cartelle ha affrontato i temi del momento, partendo da un ricordo del presidente Giorgio Napolitano. "In particolare negli anni della sua presidenza della Repubblica, dal 2006 al 2015, ha dimostrato grande sapienza non soltanto nella gestione delle crisi, ma anche nell’impegno ordinario a far dialogare le varie componenti della politica italiana e a dare alle discussioni un respiro almeno europeo, se non mondiale. Questo sforzo per il dialogo costante e per un

allargamento degli orizzonti resta un esempio significativo e molto attuale".

Sulla questione della pace, il porporato ha ricordato quanto il nostro mondo abbia bisogno di pace e unità. La questione ucraina "è

un dramma alle porte dell’Europa che ci riguarda tutti, come uomini e donne di questo tempo, prima ancora che come cittadini europei. Capiamo con evidenza come siamo davvero tutti sulla stessa barca e apparteniamo alla stessa famiglia umana". "L’azione del Santo Padre per la pace, oltre alle sue parole, ci ricorda che tutti dobbiamo agire e pregare per la pace. Ho personalmente sentito quanto la preghiera per la pace abbia accompagnato anche la mia missione degli ultimi mesi e ne sono intimamente grato ed edificato. Sono certo che è un valore che misteriosamente, ma efficacemente, spingerà la missione nella direzione auspicata". Il cardinale ha perciò ripetuto con il Papa "l’esortazione a trovare vie di pace nella giustizia, perché siano abbreviate le sofferenze di tanti e salvate tante vite. L’appassionato impegno per l’Ucraina - ha quindi aggiunto - non fa dimenticare altri Paesi che soffrono guerra, tensioni e instabilità. Dovremmo scorrere i nomi dei Paesi in guerra nella preghiera, come i grani del Rosario. Penso al

terribile conflitto in Sudan, dove 5 milioni di abitanti su 45 hanno dovuto lasciare le loro case. In questi giorni si è riaccesa una preoccupante violenza nel Nagorno Karabakh per il quale auspichiamo che la vita dei cristiani e la convivenza siano pienamente rispettate".



Anche sulla questione migranti, il cardinale non ha usato giri di parole. Essa "dovrebbe essere trattata come una grande questione nazionale, che richiede la cooperazione e il contribuito di tutte le forze politiche". E citando Francesco a Marsiglia, ha ricordato che siamo a un bivio. "o scegliamo la cultura della fraternità o la cultura dell’indifferenza. In questo è davvero necessaria una concertazione tra le forze politiche e sociali indispensabile per creare un sistema di accoglienza che sia tale, non opportunistico, non solo di sicurezza perché la vera sfida è governare un fenomeno di dimensioni epocali e renderlo un’opportunità così come esso è. Non dimentichiamo la necessità anche di una comune visione europea, per la quale è necessario forse un ulteriore sforzo da parte nostra e delle Chiese europee, anche con maggiore collaborazione con il Ccee e la Comece. Zuppi ha caldeggiato la via della legalità "che contrasta l’illegalità e può permettere una seria e indispensabile inclusione. La Cei - ha rimarcato - resta fedele all’intuizione e allo spirito dell’iniziativa “Liberi di partire, liberi di restare” e ai corridoi umanitari, esperienza che offre importanti indicazioni per affrontare responsabilmente il problema". Un esempio di questo è il corridoio umanitario che ha permesso ad alcuni minori di venire a frequentare la scuola in Italia, in affidamento ad alcune famiglie del Piemonte.