Il sindaco Ceffa

Una lotta intestina alla Lega ha messo nei guai Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano, che è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di corruzione. Ceffa è finito ai domiciliari così come altre 4 persone, che devono rispondere di reati contro la pubblica amministrazione: la consigliera comunale Roberta Giacometti, 43 anni, unica eletta della civica di centrodestra Vigevano Riparte, l'amministratore unico della partecipata Asm, Veronica Passarella, 52anni, il direttore amministrativo della stessa società Alessandro Gabbi, 53 anni e l'amministratore di una società del gruppo Asm, Vigevano distribuzione gas, Matteo Ciceri, 49 anni.

Indagati a piede libero e destinatari di perquisizioni anche l'ex europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, 49 anni, e l'imprenditore edile Alberto Righini, 51 anni, amministratore unico della Vicos di Vigevano ed ex presidente provinciale e vicepresidente regionale di Ance, l'associazione dei costruttori.

I cinque arrestati e i due indagati sono i protagonisti di una vera bufera che ha scosso il tessuto politico e imprenditoriale locale. L'indagine che ha portato all'arresto del sindaco nasce infatti dalla cosiddetta 'congiura di Sant'Andrea' del 30 novembre 2022, così detta perché cadeva l'onomastico del primo cittadino, quando una parte significativa dei consiglieri comunali rassegnò le proprie dimissioni al fine di rovesciare la Giunta Comunale. Secondo la Procura, in questo contesto politico, almeno uno dei consiglieri comunali venne avvicinato con la promessa di ricevere la somma di 15 mila euro se avesse partecipato alle "dimissioni di massa". Gli autori della proposta corruttiva sarebbero stati Ciocca e Righini. Anche se le dimissioni di massa vennero sventate, il sindaco, per assicurarsi il sostegno politico della consigliera Giacometti, le avrebbe procurato, tramite un prestanome, una consulenza nell'Asm Vigevano, di cui la municipalizzata non aveva alcuna effettiva necessità, al solo fine di assicurare "un illecito vantaggio economico alla donna". I tre dirigenti di Asm arrestati, "pur nella piena consapevolezza dell'assoluta inutilità della prestazione, avrebbero a vario titolo collaborato per conferire alla consigliera comunale, per il tramite di un prestanome, il prezzo della corruzione (una consulenza legale)".



Una faida di provincia, interna alla Lega, che però potrebbe avere pesanti ripercussioni a livello nazionale. Matteo Salvini fiuta l'aria di tempesta e si schiera in difesa del sindaco. "Conosco Andrea Ceffa (come lo conoscono i suoi concittadini e tutta la Lega) come persona onesta e corretta e all'esclusivo servizio del bene della sua città - ha detto il vicepremier -. Io personalmente e tutto il partito siamo al suo fianco - certi della sua integrità - e contiamo che possa chiudersi rapidamente questa brutta pagina, sicuri che possa dimostrare la sua totale innocenza. Da ministro ho lavorato con lui su alcune opere strategiche a partire dalla Vigevano-Malpensa e confido possa tornare al più presto in ufficio".

La reazione del Pd non si è fatta attendere. "L'arresto del sindaco di Vigevano, al netto di ciò che verificherà la magistratura, scoperchia una vicenda orrenda che parla di corruzione, di utilizzo indebito delle risorse pubbliche, di lotta furiosa tra bande all'interno della Lega" attacca Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito democratico in Regione Lombardia e componente della segreteria nazionale dem.

"È lo stesso partito che, sempre in provincia di Pavia, a Voghera, ha un ex assessore sotto processo per omicidio volontario di un cittadino marocchino, e che è finito nella bufera per un'inchiesta che vede indagato un sindaco per una brutta storia che riguarda la ristrutturazione con fondi Pnrr della scuola primaria del suo paese, feudo leghista da decenni", ha aggiunto.

"È inutile che Salvini tenti di sminuire i fatti - ha concluso Majorino -, in provincia di Pavia la Lega detiene un sistema di potere che appare marcio fino al midollo. Pretendiamo chiarezza e soprattutto pulizia".