Sabato 23 ottobre alle ore 11 nell'ambito della XIX edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni, sarà lanciato il video contest Never Again - contro la vittimizzazione secondaria, aperto alla partecipazione fino all'8 marzo 2022 e riservato a giovani adulti tra i 18 e i 39 anni.

La vittimizzazione secondaria è quel pericoloso meccanismo per cui la vittima di un reato a sfondo sessuale, nella maggior parte dei casi una donna, diventa colpevole ("Se l'è andata a cercare"...), nelle aule di tribunale o nella rappresentazione dei media. Vittima due volte, dunque, di pregiudizi, stereotipi, visioni precostituite.

Il concorso, quindi, vuole sensibilizzare alla conoscenza e al superamento della vittimizzazione secondaria premiando produzioni

video capaci di raccontare il fenomeno in modo efficace.

Il video contest, curato dall'associazione M.A.S.C. - Movimento Artistico Socio Culturale APS, è promosso nell'ambito del progetto europeo Never Again, coordinato dall'Università della Campania Luigi Vanvitelli e realizzato in partnership con D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, il Sole 24 ore - Alley Oop, Maschile Plurale e Prodos Consulting.

Il progetto Never Again - lanciato il 25 novembre 2020 e co-finanziato dal programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza

dell'Unione Europea - punta a potenziare la risposta al fenomeno della vittimizzazione secondaria, proponendo una campagna di

sensibilizzazione nazionale e un modello di formazione rivolto a forze dell'ordine, avvocati/e, magistrati/e e giornalisti/e.

La partecipazione al video contest 'Never Again contro la vittimizzazione secondarià è gratuita, con possibilità di partecipare in forma singola o associata. Sono ammessi al concorso video inediti realizzati con qualsivoglia tecnica, strumento di registrazione e tipologia narrativa della durata massima di 5 minuti. Sarà possibile partecipare al video contest e inoltrare tutti i materiali entro l'8 marzo 2022.

Testo completo del contest e documentazione al link www.vittimizzazionesecondaria.it. Info: associazione.masc@gmail.com