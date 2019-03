L'esultanza dei cinesi a Roma (Ansa)

È di circa 20 miliardi, a quanto si apprende, il valore "potenziale" dei dieci accordi commerciali (del valore effettivo di 2,5 miliardi) che saranno firmati questa mattina a Villa Madama alla presenza del premier Giuseppe Conte nell'ultimo atto della missione del presidente cinese Xi Jinping in Italia, conclusa con un saluto al Quirinale e una visita privata a Palermo. La cifra si riferisce quindi al valore delle intese italo-cinesi includendo il suo effetto "volano" dal punto di vista economico.



Le intese

Sono dieci le intese commerciali siglate oggi a Villa Madama durante la visita del presidente Xi Jinping con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. Dai porti all'energia fino alla promozione dello stile di vita italiano in Cina.



Questa la lista degli accordi:



1) intesa di partenariato strategico tra Cdp e Bank of China siglata dall'ad di Cdp, Fabrizio Palermo e dal presidente di Bank of China, Chen Siqing.



2) Memorandum of understanding sul partenariato strategico tra Eni e Bank of China firmato dall'ad Eni, Claudio Descalzi, e dal presidente di Bank of China, Chen Siqing.

3) intesa di collaborazione tecnologica sul programma di turbine a gas tra Ansaldo Energia e China United Gas Turbine Technology firmata dall'ad Giuseppe Zampini e il presidente Qian Zhimin

4) contratto per la fornitura di una turbina a gas AE94.2K per il progetto Bengang tra Ansaldo Energia, Benxi Steel Group e Shanghai Electric Gas Turbine.

5) Memorandum of understanding tra Cdp, Snam e Silk Road Fund siglato dall'ad di Cdp, Fabrizio Palermo, dall'ad Snam, Marco Alverà, e dal General manager di Silk Road Fund, Wang Yanzhi.

6) Intesa di cooperazione strategica tra Agenzia Ice e Suning.com Group per la realizzazione di una piattaforma integrata di promozione dello stile di vita italiano in Cina.

7) Accordo di cooperazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale-porti di Trieste e Monfalcone e China Communications Construction Group.

8) Accordo di cooperazione tra il Commissario straordinario per la ricostruzione di Genova, l'autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e China Communications Construction Group.

9) Memorandum of understanding tra Intesa Sanpaolo e il Governo Popolare della città di Qingdao firmato dall'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e il vice sindaco, Liu Jianjun.

10) Contratto tra Danieli&C. Officine Meccaniche e China Camc Engineering per l'installazione di un complesso siderurgico integrato in Azerbaijan firmato dal presidente di Danieli, Gianpietro Benedetti, e il presidente di China Camc, Luo Yan.





Mattarella: più cooperazione, ma anche confronto sui diritti umani

Più cooperazione tra Italia e Cina, ma anche un auspicato confronto sui diritti umani. E scambi e investimenti che siano "a doppio senso, anche sulle idee". Questo il messaggio forte arrivato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, nelle varie occasioni di incontro con il presidente cinese.

Il pressing europeo sull'Italia. Macron: Pechino rivale sistemico

La Cina è ormai diventata "concorrente, partner e avversaria" dell'Europa, innegabilmente "un nuovo dato" con cui fare i conti sulla scena globale, e a Bruxelles. Per questo per far fronte alla "rivale sistemica", come l'ha definita il presidente francese Emmanuel Macron, i leader Ue a partire proprio dalla Francia cercano di far serrare i ranghi ai 27 e trovare una voce unica con cui porsi davanti a Pechino. A partire dall'entrata in vigore il primo aprile dello scudo sugli investimenti strategici - che, fosse già stato

operativo, avrebbe coperto l'83% delle operazioni cinesi in Europa nel 2018 - e dalla decisione di rilanciare le misure per

la reciprocità di accesso agli appalti pubblici, arenate dal 2012. Oltre alle raccomandazioni sulla sicurezza del 5G attese

per martedì.

L'obiettivo, in vista del vertice bilaterale Ue-Cina del 9 aprile, è infatti quello di ottenere "reciprocità", parola chiave sottolineata dalla cancelliera Angela Merkel che ha tenuto però a smorzare le tensioni, alimentate dalle dichiarazioni di Macron, sull'accordo tra Italia e Cina sulla nuova Via della Seta. "Il premier Conte ci ha aggiornato" e "per quanto ci ha spiegato non ho trovato critiche da fare", ha affermato la leader tedesca. "Siamo rimasti che ci aggiorneremo" sia con Merkel che con Macron, ha quindi assicurato Conte, sottolineando il "grande contributo" dell'Italia alla definizione dei rapporti dell'Europa con il Dragone proprio grazie al memorandum.



Le relazioni Ue-Cina hanno infatti occupato buona parte delle discussioni della seconda giornata di lavori del vertice Ue, venerdì. Il messaggio che sia il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker sia del Consiglio europeo Donald Tusk hanno voluto far passare, spalleggiati soprattutto da Macron e in parte da Merkel, è che nonostante le fisiologiche differenze di vedute serve "unità" da parte dei 27 anche sulla Cina, sulla falsariga di quanto avvenuto per la Russia e gli Usa. In gioco, infatti, c'è l'evoluzione del nuovo ordine mondiale, dove dominano Pechino e Washington ma in cui l'Unione europea potrebbe porsi come terzo polo se riuscisse a giocare la sua partita in modo compatto. "Il tempo dell'ingenuità europea è finito", ha avvertito Macron, che ha convocato un mini summit martedì a Parigi con Merkel e Juncker per incontrare il presidente cinese Xi Jinping, una sorta di 'galoppo di prova' del bilaterale con l'Ue, ha chiosato il presidente della Commissione.