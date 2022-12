Il soccorso alpino in Valgrisenche dopo una valanga - Ansa / Guardia di Finanza di Entreves

Una tragedia nella tragedia: è morto domenica in Valle d'Aosta, travolto da una valanga, il professor Marco Neppi-Modona. 52 anni, sposato, aveva due figli; insegnava Neuropsicologia e Neuroscienza cognitiva all'Università di Torino. L'ordine degli psicologi del Piemonte lo ricorda come una "presenza sensibile, attenta, discreta, raffinata". Appassionato di fotografia e di alpinismo, Marco Neppi-Modona era figlio di un altro accademico di vaglia: il padre Guido, giurista e a sua volta professore universitario, dal 1996 al 2005 aveva svolto l'incarico di giudice della Corte Costituzionale.

La tragedia nella tragedia è che la famiglia era stata già funestata da un altro lutto: il fratello della vittima, Matteo, infatti era morto nel 2008, a 32 anni, in un incidente in moto a Moncalieri.

La valanga si è abbattuta sulla Val Veny domenica intorno a mezzogiorno. Neppi-Modona si trovava a 2.500 metri di quota con un compagno, che si è salvato e ha cercato di prestare soccorso.

Domenica in Valle d'Aosta si è registrata un'altra vittima, una donna francese di 52 anni deceduta in ospedale dopo essere stata travolta da una valanga in Val Grisenche.