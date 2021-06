Progetto scuola a Napoli - Una Voce per Padre Pio

“Aggiungi un Posto a Tavola” è il progetto con il quale la onlus Una voce per Padre Pio nel pieno della pandemia ha distribuito tonnellate di cibo raggiungendo oltre 8mila famiglie affamate dalla crisi tra Campania, Lazio e Puglia. L'iniziativa si inserisce nel programma “Obiettivo Italia” rivolto alle fasce più svantaggiate della popolazione con cui l'organizzazione assicura non solo cibo ma anche sostegno economico per pagare affitto, utenze e cure mediche, mentre agli anziani è stata fornita assistenza quotidiana (visite a domicilio, spesa, ritiro farmaci, esami medici). Per contrastare dispersione scolastica e povertà educativa, l'organizzazione è intervenuta con un progetto ad hoc nella zona di Napoli.

I progetti di sostegno futuro sono rivolti anche a consolidare programmi di solidarietà in Africa. L’organizzazione infatti negli ultimi dieci anni ha realizzato numerose strutture di accoglienza per minori in Africa (Burkina Faso, Madagascar, Tanzania, Togo), attualmente gestisce tre centri in Costa d’Avorio: una casa-famiglia per minori, un orfanotrofio per neonati e un villaggio per bambini con disabilità. Inoltre anche nel Paese africano è stato attivato il progetto “Aggiungi un Posto a Tavola” per le famiglie più fragili.

La campagna solidale di Una Voce per Padre Pio, sostenuta da Rai per il Sociale, anche quest'anno sarà protagonista dell'omonima trasmissione televisiva che da vent'anni va in onda su Rai Uno. Sul palco allestito nel Parco Colesanti di Pietrelcina si alterneranno grandi nomi della musica italiana e personaggi dello spettacolo, della cultura e dello sport per sostenere le iniziative solidali della organizzazione. Appuntamento il 4 luglio in prima serata su Raiuno con Mara Venier con replica l'11 pomeriggio.